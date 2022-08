Rien ne pouvait l’arrêter. À 31 ans, Pablo Carreño Busta a remporté le premier Masters 1000 de sa carrière au Canada en dominant le Polonais Hubert Hurkacz en finale (3-6, 6-3, 6-3). L’Espagnol a été malmené dans le premier set par un Hurkacz impérial au service, mais il a profité d’une baisse de régime de son adversaire pour dérouler dans les deux manches suivantes. Médaillé de bronze des derniers Jeux olympiques de Tokyo après avoir dominé Novak Djokovic en petite finale, l’Espagnol a encore étoffé son palmarès avec ce septième sacre en carrière, certainement le plus important.

Le Polonais était pourtant le grand favori de cette finale. Meilleur que son adversaire sur cette surface rapide, il avait déjà l’expérience d’une finale en Masters 1000 après son sacre en 2021 à Miami face à l’Italien Jannik Sinner. Surtout, le Polonais était invaincu en finale sur le circuit ATP avec cinq titres en cinq finales. Mais Hubert Hurkacz a connu une semaine compliquée, il a été poussé au troisième set à chacun de ses matches. Samedi encore, face à Casper Ruud, il a été à contre-temps tout au long du premier set avant de se refaire une santé dans les manches suivantes.

Mais à l’inverse de sa demi-finale contre Ruud, le Polonais a tout de suite imposé son rythme à l'Espagnol dès son premier jeu de service. Dominateur, il a surtout bousculé son adversaire du jour avec de nombreux retours gagnants. En face, Pablo Carreño Busta a semblé gêné tactiquement et il a tardé à trouver des failles dans le jeu du Polonais. Pourtant, à la fin du premier set (6-3, Hurkacz), l’Espagnol a commencé à lâcher et réussir ses coups et c'est à ce moment précis que le public a senti que la finale n’était pas encore gagnée pour le numéro 10 mondial.

Plus d'informations à suivre...

