Rafael Nadal tire une croix sur le Canada. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le quintuple champion du tournoi de Montréal, diminué par une blessure aux abdominaux qui l’avait contraint à se retirer du tournoi de Wimbledon juste avant sa demi-finale, a officialisé son forfait. Il est remplacé par Andy McDonald, 48e mondial, dans le tableau principal.

"Depuis mon retour à l'entraînement, tout s'est bien passé ces dernières semaines. Il y a quatre jours, j'ai également démarré l'entraînement du service et jeudi, j'ai ressenti une petite douleur qui était toujours là aujourd'hui (...) Nous avons décidé de ne pas nous déplacer à Montréal et de poursuivre les entraînements sans forcer. Je remercie sincèrement le directeur du tournoi, Eugène (Lapierre) et toute son équipe pour la compréhension et le soutien qu'ils m'ont toujours témoignés, et aujourd'hui n'a pas fait exception."

Non-vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic a quant à lui été contraint de renoncer au Masters 1000 de Montréal qui se déroulera du 7 au 14 août.

