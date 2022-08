C’est une image que les fans de la "Monf’" attendaient avec impatience. Elle ne s'éternise pas, mais la vidéo, longue de 14 secondes, montre le Français s’entraîner avec le numéro 5 au classement ATP, Stefanos Tsitsipas. Après des mois à voir, à chaque fois, leurs espoirs déçus, les suiveurs de Gaël Monfils peuvent savourer : le numéro 1 français sera bien de la partie à Montréal, dès ce lundi, face à l’Espagnol Pedro Martinez.

Le joueur de 35 ans, qui a dû déclarer forfait à la fois pour Roland Garros, puis pour la saison sur gazon et donc sur la troisième levée du Grand Chelem à Wimbledon, va vouloir renouer avec le fil d’une saison démarrée sur les chapeaux de roues : avec un titre à Adelaïde, le onzième de sa carrière, puis un quart de finale à l’Open d’Australie, le Parisien espérait rebondir très fort en cette année 2022.

Mais une satanée gêne, ressentie depuis Monte-Carlo, et causée "par une épine calcanéenne au talon droit", qui l'empêchait de se déplacer sur le court, a brisé la belle dynamique du Tricolore, qu’on n'a plus vu depuis sa défaite au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid face à Novak Djokovic (6-3, 6-2). Depuis, c’est surtout hors des courts que Monfils a fait parler de lui.

Hormis les célébrations de son premier anniversaire de mariage avec la joueuse ukrainienne Elina Svitolina, c’est surtout l’annonce de sa future paternité, et l’arrivée de sa fille prévue en octobre prochain, qui ont remis le protégé de Günter Bresnik sur le devant de la scène. Comme quoi, ses déboires tennistiques n’ont pas affecté, plus que ça, le droitier qui compte tout de même, après des mois à cravacher pour pouvoir rejouer, briller à nouveau sur les courts.

Et ça tombe bien : Monfils adore cette période de l’année, et cette tournée américaine qui mène jusqu’à l’US Open (29 août-11 septembre). Au Canada, il enregistre d’ailleurs quelques-unes de ses meilleures performances en Masters 1000, avec deux demi-finales, en 2019, et en 2016, perdues face à Rafael Nadal et Novak Djokovic. Cette année, les deux monstres sacrés du tennis seront absents, l'un étant encore blessé l'autre privé de tournoi en raison de son statu vaccinal , mais le plateau promet d’être relevé.