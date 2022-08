Tennis

VIDEO - Masters 1000 Montréal : Le résumé de la défaite surprise de Carlos Alcaraz face à Tommy Paul

MASTERS MONTREAL - Tête de série numéro 2, Carlos Alcaraz a chuté dès son entrée en lice dans le tournoi canadien, ce mercredi. L'Espagnol s'est heurté à un très bon Tommy Paul, qui lui a tenu tête et a su saisir sa chance pour l'emporter en trois sets (6-7, 7-6, 6-3). Revivez les meilleurs moments et les plus beaux points de ce match en vidéo.

00:03:15, il y a 36 minutes