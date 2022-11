Tennis

ATP Next Gen Finals : Face à Tseng, Draper se reprend

NEXT GEN FINALS - Tous les deux battus lors de leur première sortie, Jack Draper et Chun-Hsin Tseng se retrouvaient mercredi, à Milan. Et c'est le Britannique qui s'est repris en s'imposant en quatre sets (1-4, 4-2, 4-3, 4-2).

00:03:08, il y a 37 minutes