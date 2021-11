Top 10 en puissance ou joueur déjà surcoté ? Coup(s) de chance sans lendemain ou début d’une aventure ? Telles sont les questions qui ont encore accompagné le parcours homérique de Hugo Gaston lors de l’édition 2021 du Rolex Paris Masters. Titulaire d’une wild-card pour les qualifications, l’OVNI toulousain s’est hissé en quart de finale en alignant cinq victoires plus miraculeuses les unes que les autres, depuis ses deux balles de match sauvées face à Anderson au 1er tour qualificatif, sur le court n°2, à son invraisemblable "remontada" sur le central en huitième face à Carlos Alcaraz, qui s’est liquéfié face aux coups de patte adverses, et au chahut d’un Bercy en fusion.

Ces questions-là, ce sont à peu près les mêmes qui avaient été soulevées un an auparavant lors de son périple tout aussi incroyable à Roland-Garros, où il avait atteint les huitièmes en étant classé à la 239ème place mondiale. Et qui ont, globalement, toujours jalonné sa carrière, lui dont aucun observateur n’a jamais vraiment réussi à cerner l’étendue de son potentiel.

Tout Hugo Gaston est là, joueur hors-norme, énigmatique, à l’opposé des canons du tennis moderne qui imposent aujourd’hui une taille minimale frôlant le double mètre pour (soi-disant) exister. Avec son "petit" 1,73 m, le joueur de Fonsorbes en est loin. Mais il impose son tennis d’un autre temps, fait de caresses et de coups de griffe, de gifles et de délicatesses, un tennis qu’on croyait révolu depuis la vague artistique des seventies et voué à disparaître à jamais, sacrifié sur l’autel de la puissance-reine.

Depuis son adolescence et ses premiers faits d’arme au niveau national, avec ce titre décroché aux Championnats de France 14 ans en 2014 à Roland-Garros, la circonspection est son compagnon de route. Trop petit – à l’époque, il rendait déjà une vingtaine de centimètres à sa victime en finale, Jaimee-Floyd Angele - pas assez costaud, pas assez "tueur". Même retenue après sa médaille d’or obtenue lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse remportée en 2018. "Oui, mais..." Entre le pays des bisounours qu’est le circuit junior et ce monde sans foi ni loi qui régente le circuit ATP, ça n’est pas la même chose...

Un parcours à l’image de son jeu : insondable et déconcertant

Son huitième de finale atteint l’an dernier à Roland-Garros avait interpellé, sans réellement convaincre les plus sceptiques. Même si le tournoi s’était déroulé à l’époque dans un contexte particulier (dans la fraîcheur humide du mois d’octobre, devant des tribunes quasiment vides), on atteint rarement une deuxième semaine de Grand Chelem par pure effraction. Ce Gaston-là avait montré trop de choses de sa science du jeu pour être pris pour un escroc de la balle jaune. Et pourtant, il y avait encore un "mais" (et pas qu’un seul). Encore fallait-il "confirmer", cet éternel leitmotiv qui colle aux basques de tout joueur de tennis – et même athlète - professionnel, mais à certains semble-t-il plus qu’à d’autres.

Comme on pouvait le craindre, la confirmation a été difficile pour Hugo Gaston, qui est rapidement revenu à la normalité de son quotidien, fait de tournois du circuit secondaire. Mais pas après pas, acceptant sans rechigner de replonger dans le travail de l’ombre, il a remonté la pente, jusqu’à se rapprocher de la sacro-sainte barrière du top 100, sur laquelle il a longtemps buté. Avant de la pulvériser à grands fracas, donc, au bénéfice de son Bercy de folie (67è mondial ce lundi).

Ce nouveau périple parisien a encore une fois été à l’image de son jeu, une sorte de succession de miracles plus ou moins contrôlés, une alternance déconcertante entre folie créatrice et contrôle de soi. Le joueur, vraie bête de Seine, n’est clairement pas le même que l’homme, du moins celui qui s’affiche devant les micros, introverti et pondéré. Un drôle de zigue, vraiment, qui ne fait jamais rebondir sa balle avant de servir et n’a pas son pareil pour emberlificoter l’adversaire. Amortie, accélération plein fer, petit court croisé, service-volée... Le tennis avec lui, c’est comme une boîte de chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va tomber.

Une seule certitude : techniquement, Hugo Gaston sait tout faire. Sans emphase, il est l’un des joueurs les plus complets du circuit. Et peut-être bien le plus rapide. Autre certitude : il ne mesurera jamais 2 mètres, et devra donc toujours ferrailler sur son service. C’est sa seule limite apparente, celle qui l’obligera à puiser dans ses réserves un peu plus que la moyenne au fil d’un match, d’un tournoi ou d’une saison. C’est sans doute aussi ce qui explique ce niveau de jeu encore très instable d’un tournoi à l’autre, au gré de ses inévitables décompressions physiques ou mentales.

Medvedev : "Ce qui m'a sauvé, c'est son service, sinon Gaston serait déjà Top 10"

Contreur et créateur : des arguments pour jouer partout

Jouer top 10 un jour et perdre sans tambour ni trompette le lendemain contre le 250ème mondial, tel est donc le premier écueil que devra gommer Hugo Gaston pour s’installer durablement parmi l’élite. Parce que, on le sait bien, c’est le niveau de jeu "moyen" qui départage les meilleurs, beaucoup plus que le niveau de jeu "ultime". Ensuite, une fois qu’il aura solidifié les fondations sans pour autant – souhaitons-le – perdre sa folie créatrice, jusqu’où pourra-t-il aller ? Dieu seul le sait, et encore...

La question a beau avoir été posée mille fois, les réponses sont aussi fluctuantes que l’est son tennis. Autant l’avouer : en vrai, personne n’a la moindre idée de savoir s’il atteindra un jour les sommets, ou s’il a déjà touché son plafond de verre. Tout comme personne n’a la moindre idée de savoir s’il est plutôt terrien, la surface qu’il a privilégiée jusqu’à présent, ou s’il ne serait pas plus à l’aise sur des surfaces rapides, où le manque de puissance se voit moins. A la fois contreur et créateur, il a des arguments et des contre-arguments partout. On peut y voir, finalement, un profil polyvalent qui devrait lui permettre de frapper n’importe où, n’importe quand. Mais pas tout le temps. Hugo est un peu comme un artiste sur un fil. L’inspiration ne saurait lui venir tous les jours.

Disons-le pour conclure : à ce stade, ce joueur reste encore une énigme absolue, et ça n’est pas le moindre de son charme. Mais au fond, est-ce si important de sonder la profondeur de son potentiel ? Lui ne se fixe aucune limite, et c’est bien là l’essentiel. Pour le reste, on peut aussi accepter le parfum de mystère dégagé par ce Toulousain un peu zinzin, venu nous rappeler à point nommé que le talent n’est décidément affaire ni de taille, ni de dogme. En attendant la suite, savourons juste son tennis enchanteur et ses coups d’éclat insensés, fussent-ils voués à rester sporadiques. Ou pas...

