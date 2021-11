Après Bercy, Milan. Son brillant parcours au Rolex Paris Masters a non seulement permis à Hugo Gaston d'entrer plus que confortablement parmi les 100 premiers du classement ATP pour la première fois de sa carrière (103e avant Bercy, il pointe ce lundi au 67e rang), mais aussi d'hériter de l'invitation dont disposaient les organisateurs du Masters Next Gen, lequel se tient de mardi à samedi dans la capitale lombarde.

Le jeune Français ne pourra pas en profiter pour grimper encore davantage dans la hiérarchie puisque ces "Baby ATP Finals" ne délivrent pas le moindre point pour le classement mondial. C'est en revanche une expérience intéressante pour lui. Les trois premières éditions avaient été enlevées par Hyeon Chung en 2017 (demi-finaliste de l'Open d'Australie deux mois plus tard avant de disparaître à cause d'une série de blessures), puis Stefanos Tsitsipas et Jannik Sinner. Pas vilain comme palmarès. Il n'avait pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie du Covid-19.

Ad

Sauvetage au filet, ace en balle de match : le meilleur de la folle semaine d'Hugo Gaston à Paris

Tennis Classement WTA : Badosa dans le Top 10, Raducanu intègre les 20 premières IL Y A 4 HEURES

Je vais partir un peu dans l'inconnu

Ça va être une super séquence pour moi, on va se régaler, ça va être un super tournoi", s'est réjoui Gaston en apprenant sa sélection. ", s'est réjoui Gaston en apprenant sa sélection. Placé dans le groupe B avec Sebastian Korda, Lorenzo Musetti et Sebastian Baez , le protégé de Marc Barbier disputera son premier match mardi soir contre le premier nommé. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales, vendredi.

Propulsé en dernière minute à Milan, où il n'avait pas prévu de se rendre avant son épique semaine parisienne, il ne sait pas trop à quoi s'attendre mais se montre déjà impatient : "Je pense qu'on sera très bien traité. Ce sera un super tournoi, et une superbe semaine. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, les conditions de jeu sont un peu différentes, le format est différent. Il va falloir s'adapter, mais cela va être dans une belle ambiance, donc ça va être sympa."

Hugo Gaston est le deuxième joueur français à prendre part au Masters Next Generation, après Ugo Humbert en 2019. Le Lorrain avait perdu ses deux premiers matches de poules avant de battre le futur vainqueur Jannik Sinner, mais il avait calé aux portes du dernier carré. "On en avait parlé un peu, mais pas plus que ça", avoue le gaucher toulousain, qui va donc se jeter dans l'aventure sans trop savoir où il met les pieds. "Je vais voir, je vais partir un peu dans l'inconnu", admet-il. L'autre interrogation concerne sa capacité à enchaîner après le Rolex Paris Masters qui lui a réclamé beaucoup d'énergie au plan physique et mental.

Gaston déçu mais fier : "Avec cette ambiance j’avais des frissons"

Tennis Gaston a hérité de Musetti, Korda et Baez dans le groupe B IL Y A 4 HEURES