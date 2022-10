Il avait dit à Londres que jouer la Laver Cup avec Roger Federer lui avait redonné l'inspiration. Pour le vérifier, il faudra vraisemblablement attendre quelques semaines, mais Stefanos Tsitsipas a bien lancé sa campagne au Kazakhstan mardi. Opposé à un Mikhail Kukushkin motivé devant son public et invité par l'organisation (il est retombé à la 221e place mondiale), le Grec a bien fait le travail en deux sets (6-3, 6-4) et moins d'une heure et demie de jeu (1h23 de jeu). Pour une place en quart de finale, il affrontera un qualifié : le Russe Alexander Shevchenko ou l'Italien Luca Nardi.

Ad

S'il n'a pas eu besoin d'évoluer à son tout meilleur niveau, Tsitsipas a fait preuve d'une grande concentration de bout en bout pour se rendre les choses plus simples. Il n'a eu besoin que d'un break dans chaque manche pour s'imposer, faisant la différence dès les premiers échanges (3-0). Cet écart inaugural, le numéro 6 mondial l'a préservé pour virer logiquement en tête (6-3). Sur son service, il a notamment été très autoritaire : 79 % de premières, 82 % de points gagnés derrière, 5 aces et pas la moindre occasion concédée.

ATP Nur-Sultan Auger-Aliassime tombe d'entrée face à Bautista Agut IL Y A 12 HEURES

En fond de court, le Grec s'est également montré très solide (19 coups gagnants pour 13 fautes directes), dosant habilement son agressivité avec 14 points marqués sur 19 montées au filet (soit 74 % de réussite). Il a surtout donné l'impression de pouvoir accélérer quand il l'avait décidé. Ce fut le cas à 6-3, 3-3 pour ravir une seconde et dernière fois l'engagement adverse. Voilà donc une belle manière de lancer sa semaine dans cet ATP 500 de Nur-Sultan.

ATP Nur-Sultan Rublev maître de son sujet face à Djere IL Y A 12 HEURES