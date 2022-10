Tennis

VIDEO - ATP Nur-Sultan : Andrey Rublev maître de son sujet face à Laslo Djere (6-4, 6-3)

ATP NUR-SULTAN - 1h11. C'est le temps qu'il a fallu à Andrey Rublev pour venir à bout de Laslo Djere, ce lundi au Kazakhstan. Le joueur russe a fait preuve de sérieux et d'efficacité pour écarter, en deux sets (6-4, 6-3) son adversaire serbe et réussir son entrée en lice dans le tournoi. Revivez les plus beaux points et les temps forts de ce match en vidéo.

00:02:01, il y a 40 minutes