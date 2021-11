Alexander Zverev n’a pas manqué son entrée en lice dans le Rolex Paris Masters, édition 2021. Opposé à Dusan Lajovic, le numéro 4 mondial a fait asseoir son autorité et n’a eu besoin que de deux sets, et 1h40 de jeu, pour écarter un Serbe qui a parfois eu quelques fulgurances (6-3, 7-6). S’il a parfois fait preuve de fébrilité au moment de conclure sur des points importants, l’Allemand, qui est l’un des favoris du tournoi, a su bomber le torse quand il le fallait. Au prochain tour, il devra en découdre avec Grigor Dimitrov. Pas forcément un cadeau.

On a eu très peur quand Alexander Zverev a demandé l’intervention du kiné, alors qu’il s’était fendu d’une bonne entame de match (3-1 après un break dès la première mise en jeu du service). Dusan Lajovic venait de debreaker et l’Allemand souffrait visiblement des cervicales, suffisamment en tout cas pour se faire soigner. Il y a finalement eu plus de peur que de mal pour Zverev, qui a breaké sitôt le retour de l’interruption médicale pour empocher le premier set sans aucune difficulté (6-3). Seul hic ? L’Allemand n’a plus jamais breaké ensuite.

Zrevev s’est un peu fait désirer

Ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont manqué lors d’une seconde manche beaucoup plus accrochée, pendant laquelle Dusan Lajovic a su écarter sept balles de break. Moins impérial et connaissant plus de déchet (y compris en retour), Zverev a lui-aussi dû défendre sa mise en jeu, mais a pu compter sur son service tranchant pour ne pas donner trop de confiance à son adversaire (14 aces, 72 % de premiers services). Incapables de conclure, les deux hommes ont donc prolongé le suspense avec un tie-break.

Même pendant ce jeu décisif, l’Allemand, qui a toujours été devant, a parfois craqué dans le dernier geste. Sa première balle de match s'est soldée par une double faute (la troisième de la rencontre seulement) et il a fallu que Dusan Lajovic craque sur son propre service pour rendre définitivement les armes, la tête haute (7/5). Le Serbe pourra nourrir quelques regrets pour ce deuxième set perdu alors qu’il a su regarder Alexander Zverev dans les yeux, jusqu’à le faire douter. Ce fut à l’arrivée insuffisant pour battre le médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui cherchera à terminer l'année 2021 avec un troisième Masters 1000 dans la besace.

