Tennis

"La victoire en Coupe Davis a commencé à se dessiner avec le succès de Forget à Bercy en 1991"

Dans le podcast "C'est qui le plus fort ?" Arnaud Di Pasquale, Laurent Vergne et Bertrand Milliard racontent le match qui les a le plus marqués au Masters 1000 de Paris. Pour Bertrand, c'est la victoire de Guy Forget face à Pete Sampras en finale en 1991. Cette année-là, Forget est au sommet. Il soulèvera quelques semaines plus tard la Coupe Davis. L'intégralité du podcast est à retrouver lundi.

00:04:38, il y a une heure