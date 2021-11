Gaël Monfils avait du mal à savourer sa qualification pour les huitièmes de finale, mercredi soir. Vainqueur d'Adrian Mannarino en trois sets (2-6, 7-6, 6-2) après avoir surmonté comme la veille contre Miomir Kecmanovic la perte de la première manche, le numéro un français est tracassé par sa blessure à la cuisse. Cette alerte en tout début de match ne l'a donc pas empêché de s'en sortir, mais avant de s'attaquer au défi le plus imposant du tennis mondial, jeudi, contre Novak Djokovic, son état physique n'est pas de nature à le rassurer.

"Je suis frustré, parce que je me suis fait mal et c’est chiant, a pesté Monfils. Je suis content d'avoir gagné et d'avoir quand même poussé dans un jeu assez agressif, avec un adversaire qui, en plus, n'est pas facile à manœuvrer quand on veut être assez agressif. J'ai réussi à mixer un peu des deux : un peu de patience et être un peu plus agressif. Content sur ce point, mais très frustré de m'être fait mal."

J'ai pris un bon coup d'électricité à la jambe

Comme il l'a confié au micro de Thomas Bihel sur Eurosport après la rencontre, c'est sur un appui anodin, sur un contre pied, que Gaël Monfils s'est blessé. "J'ai pris un bon coup d'électricité à la jambe, précise-t-il. Donc bien chiant. Sur le coup, j'ai l'impression que ça va. J'ai fait 2, 3 points et j'ai senti que ça n'allait finalement pas trop. J'ai dit au kiné que je le verrai après au changement de côté, parce que tu ne veux jamais vraiment gêner l'adversaire. Au changement de côté, il m'a dit : 'Viens, on sort', parce qu’il fallait mettre le strap. Il m'a manipulé, donné des anti-inflammatoires. Après, j'ai un peu serré les dents pendant une vingtaine de minutes pour que ça fasse effet, pour sentir un peu moins la douleur."

De son propre aveu, il était "pessimiste" sur ses chances d'aller au bout après la perte du premier set, mais en retrouvant une bonne qualité de service, il est progressivement rentré dans son match. "Petit à petit, je me suis chauffé de nouveau musculairement. J'ai commencé à être beaucoup plus focus sur ce que je faisais, moins sur ma douleur", relève la Monf'. Finalement, une fois revenu à hauteur, il a pris la mesure d'un Mannarino gagné par une certaine frustration.

Avec ce huitième de finale, Monfils a rempli son contrat, dans la lignée d'une seconde moitié de saison très correcte à défaut d'être flamboyante. Un quart et deux huitièmes en Masters 1000, une finale en 250 à Sofia et, s'il n'a pas signé de victoire majuscule, le Parisien gagne les matches qu'il doit gagner. Sur ses six derniers tournois, ses bourreaux ont pour noms Rublev, Sinner, Carreno Busta, Sinner à nouveau, Zverev et Schwartzman. Rien de honteux.

On va voir à froid comment ça va réagir

Problème, pour prolonger l'aventure à l'Accor Arena, il va devoir signer non seulement sa victoire la plus significative de sa saison, mais aussi de sa carrière, puisque Novak Djokovic l'attendra dans l'après-midi sur le central. Si Gaël Monfils est en état de se présenter. Mercredi soir, il a laissé planer le doute. "Je ne connais pas la nature exacte de la blessure, je vais aller passer une IRM, a-t-il confié à sa sortie du court. J'ai envie de faire cette échographie, de voir en espérant que ce soit une contracture, pas une petite élongation (c'est toujours chiant la petite élongation), pour essayer d'être à 100%. On va voir à froid comment ça va réagir. Il faut voir si j'ai vraiment la 'green light' du corps médical, et à partir de ce moment, je prendrai ma décision."

Être à 100% ne lui garantit rien contre Djokovic, mais c'est un préalable indispensable pour espérer quelque chose. "Déjà à 100 %, je ne le bats pas, donc ce n'est pas à 60 % que j'aurai une chance", sourit Monfils, qui affiche un bilan terrible face au Serbe : 17 matches, 17 défaites. De la bande des quatre (Tsonga, Gasquet, Simon et lui), il est le seul à ne jamais avoir battu le champion de Belgrade. De leur premier duel épique à l'âge de l'adolescence, à l'US Open 2005, à leur toute dernière confrontation en date, à Dubaï début 2020, il a pourtant eu certaines occasions. Aux Emirats, notamment, où il avait bénéficié de plusieurs balles de match avant de rater le coche et de s'écrouler dans le dernier set.

"Au niveau du tennis, c'est toujours la même chose contre lui, dit-il encore. À chaque fois, j’essaye de le faire chier, de trouver d'autres choses. De temps en temps, ça ne marche pas. Le dernier match, c’était un peu plus près, j'ai réussi à avoir des balles de match. Je vais essayer de trouver la solution pour arriver à le gêner et pourquoi pas remporter le match." A condition de pouvoir le jouer, donc, pour ne pas s'en aller sur un sentiment d'inachevé.

