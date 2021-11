Tennis

Di Pasquale: "Les petites erreurs de Zverev semblent être désormais reléguées au passé"

Dans DiP Impact, émission à écouter en intégralité en podcast, Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau reviennent sur le cas d'Alexander Zverev, désormais à sa place dans la hiérarchie des ténors du circuit ATP. Avec 5 titres en 5 finales, l'Allemand a, pour eux, franchi un nouveau cap cette saison, faisant enfin de lui le joueur entrepreneant et sûr de son tennis qu'il aurait pu devenir plus tôt.

00:04:27, il y a 40 minutes