Daniil Medvedev arrive en conférence de presse après sa victoire contre Sebastian Korda. Le numéro 2 mondial a quand même eu le temps de jeter un œil au début du match entre Hugo Gaston et Carlos Alcaraz, le vainqueur lui étant promis en quarts de finale vendredi. "J'ai commencé à regarder le match avant de venir ici, dit-il. C'était 4 partout, balle de break. Hugo a un bon niveau. Marrant à regarder." Marrant, oui. Mais l'ami Daniil n'avait encore rien vu.

Car c'est un peu plus tard que ce dernier huitième est entré dans une dimension de nature à le rendre mémorable. Après la balle de break évoquée par le Russe, il y eut le break puis le gain du premier set pour Gaston. Mais dans le second acte, le Français, victime d'un gros coup de pompe, a pris le bouillon jusqu'à se retrouver mené 5-0. C'est pourtant lui qui a fini par empocher cette manche, 7-5. Sept jeux consécutifs, dont une hallucinante série de 17 points. Marrant, hein, Daniil ?

Et Gaston a enflammé Bercy : les meilleurs moments de son succès fou contre Alcaraz

C'est sûr qu'il y a un scénario assez étonnant, on va dire

"J'avais déjà prévu ma tenue pour le troisième set. Et puis j'ai entendu quelques "remontadas" donc je me suis dit pourquoi pas", a confié Gaston au micro sur le court après sa folle victoire. C'est un bon résumé du personnage. Pourquoi pas ? Sa patte gauche, son style atypique, mais aussi son goût prononcé du combat, tout ceci ouvre un champ des possibles plus qu'intéressants avec lui. Même quand il semble faire face à l'impossible, comme ce 0-5 dans le deuxième set jeudi soir.

"C'est sûr qu'il y a un scénario assez étonnant, on va dire", résume-t-il avec un naturel déconcertant. Par un drôle de paradoxe, c'est précisément parce que la situation était désespérée que sa folle remontée a été possible. "Je me suis relâché à 5-0, reprend le protégé de Marc Barbier. À partir de ce moment, lui il a commencé à se relâcher aussi. Il a commencé à faire pas mal d'erreurs, parce que je l'ai fait déjouer avec des balles hautes, des balles basses, des balles rapides, pas rapides. Il a commencé un peu à s'embrouiller, à s'exciter peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis resté concentré sur moi, en étant très calme. Plus le set avançait, mieux je jouais."

Le stade était bouillant

Pour perpétrer son crime parfait, le Toulousain a pu compter sur 15 000 complices, ceux qui composaient cette foule pas loin de l'hystérie, sans doute excessive du point de vue de Carlos Alcaraz, mais qui avait tant envie d'être actrice plus que spectatrice pour ce qui restera le premier tournoi de premier plan en France avec un "vrai" public. Rappelons que les deux derniers Roland-Garros et le précédent Bercy se sont tenus soit à huis clos, soit avec des gradins largement vides. Ceci explique aussi cela.

Mais Hugo Gaston a bien conscience d'avoir bénéficié jeudi de cette atmosphère très particulière, qui a rappelé le Bercy des débuts, celui des années 80-90, dissipé et bruyant. Quand il active ce mode-là, mieux vaut être du bon côté de la barrière. "Il y avait une ambiance ce soir incroyable, juge le héros tricolore de la semaine. Franchement, je joue au tennis pour jouer dans une ambiance comme cela. Le stade était bouillant. Pour moi, c'était que du kif d'être sur le terrain, pouvoir profiter avec eux. Aujourd'hui, c'est aussi leur victoire. J'ai gagné grâce à eux, parce qu'ils m'ont poussé du début à la fin, même quand j'étais mal embarqué. Pour moi, c’était quelque chose de dingue de jouer devant un public comme ça."

Medvedev, les Pyrénées et les Alpes réunies

Seul revers de cette médaille, la montagne qui l'attend vendredi en début de soirée est sans commune mesure avec celles qu'il vient de gravir ces derniers jours, que ce soit en qualifications ou dans le tableau principal face à Rinderknech, Carreño Busta ou Alcaraz. Pour manier la métaphore cyclisto-juilletiste, il a franchi les Vosges, le Jura et le Massif central, mais Daniil Medvedev, dans toute sa force et sa sérénité, apparaît à lui seul comme les Pyrénées et les Alpes réunies. "Ce sera un très bon match contre un des tout meilleurs joueurs du monde. C'est que du bonheur", promet Gaston.

Il n'a pas tort, mais comment aura-t-il digéré la débauche d'énergie et d'adrénaline de toute cette semaine, et surtout de cette soirée magique mais tardive ? "Je vais déjà me reposer, sourit celui qui va disputer son premier quart de finale en Masters 1000. Je vais aller me faire masser un peu, et faire une bonne nuit de sommeil. Après, il va falloir voir comment je m'organise demain, je ne sais pas encore, mais je vais avoir le temps de bien dormir, de bien manger, et puis voilà." Et puis voilà. Pourquoi pas. Avec Hugo Gaston, le tennis est tellement simple. Marrant à voir, comme dirait Daniil.

