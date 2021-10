La répartition des forces est plutôt équilibrée, mais la densité est telle dans ce dernier Masters 1000 de l'année que les meilleurs devront être vigilants d'entrée. Exempté de 1er tour (les 8 premières têtes de série le sont), Djokovic pourrait ainsi croiser le fer d'entrée avec Fabio Fognini, avant de retrouver théoriquement Gaël Monfils en huitième, puis Andrey Rublev en quart. Titré lors de sa dernière apparition à Bercy en 2019, le Serbe aura 1000 points à défendre (comme Daniil Medvedev sacré en 2020) et pourrait s'assurer de conserver la première place mondiale à la fin de l'année cette semaine. A noter qu'il jouera aussi le double, ce qui est assez rare pour être signalé.

Pour Medvedev, la tâche ne sera pas non plus aisée. Après des débuts face à Ilya Ivashka ou Albert Ramos Vinolas, le Russe pourrait retrouver son compatriote Aslan Karatsev, très dangereux en indoor comme son titre récent à Moscou le prouve. Puis Jannik Sinner pourrait se dresser sur sa route en quart. Mais avant cela, l'Italien devra probablement se débarrasser de Carlos Alcaraz au 2e tour dans un choc de jeunes ambitieux très attendus (ils pourraient d'ailleurs se retrouver en finale de Vienne cette semaine).

Les six Bleus engagés directement dans le tableau final ont, eux, connu des sorts plus ou moins enviables. Les moins chanceux sont incontestablement Pierre-Hugues Herbert, qui défiera Alcaraz au 1er tour, et Richard Gasquet qui affrontera Grigor Dimitrov. Pour Adrian Mannarino et Benoît Paire, respectivement opposés à Nikoloz Basilashvili et Pablo Carreno Busta, les perspectives ne sont pas beaucoup plus réjouissantes. En revanche, Gaël Monfils et Arthur Rinderknech auront vraisemblablement plus de chances de passer le premier obstacle face à des qualifiés (ou lucky losers). Ugo Humbert avait, lui, renoncé dans la matinée , annonçant sa fin de saison.