Rolex Paris Masters

Mission accomplie pour Alexander Zverev ! Contre le dangereux Casper Ruud, la tête de série numéro 4 s’est qualifiée pour les demi-finales du Masters de Paris après un match gagné en deux sets rondement menés (7-5, 6-4). Jamais mis en danger sur sa mise en jeu dans le premier set, l’Allemand a connu un léger temps faible après avoir breaké dans la seconde manche, mais sa qualité de service lui a permis de tenir la distance pour se qualifier sans trop forcer son talent. Demain, il sera opposé à Daniil Medvedev pour une revanche de la finale de 2020 à Paris-Bercy.

Zverev était injouable derrière son service

Très clairement, la victoire de Zverev n’a pas été perçue comme une surprise. Vainqueur du Masters de Vienne avant de poser le pied dans la capitale française, l’Allemand a poursuivi sa belle série de 28 victoires pour seulement 2 défaites depuis sa victoire aux JO de Tokyo. Malgré un début de partie très compact, Ruud a progressivement dû s’incliner devant l’aisance de son adversaire au fur et à mesure de la partie. Les chiffres sont éloquents : 45 points sur 58 remportés par Zverev sur son service, 21 points sur 21 remportés au filet, 33 coups gagnants (22 en coup droit, 5 en revers et 6 aces). Zverev était souverain, à l’image de son break à 5-5 dans le premier set. Derrière, l’Allemand n’a pas tremblé pour terminer le travail (7-5).

La suite ? De la continuité dans la performance pour Zverev, surtout au moment de sortir vainqueur du bras de fer : 74% de services adverses renvoyés dans le court, 23 points gagnés contre 11 pour Ruud lorsque l’échange durait entre 5 et 9 coups, 8 contre 5 en sa faveur au-dessus des 9 coups. Le Norvégien devait donc écourter l’échange au plus vite, mais cela a entraîné de fortes prises de risque. À 1-1, Zverev a breaké de nouveau et ne sera plus jamais rejoint. Même à 0-40 dans le jeu suivant, le finaliste de la dernière édition est revenu avant de confirmer son break. Avec 74% de première balle, Zverev a écoeuré Ruud par sa solidité. Le voilà prêt à se venger de son bourreau de l’an passé.

