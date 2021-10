S'il y avait un débat, Guy Forget s'est chargé de le trancher. La seule invitation qui a échappé à un joueur français pour l'édition 2021 du Rolex Paris Masters a été attribuée à Andy Murray et le directeur du tournoi a expliqué son choix samedi lors du tirage au sort du tableau. Si l'Ecossais pointe à la 156e place mondiale, il reste sur des performances enthousiasmantes récemment, comme sa victoire contre Hubert Hurkacz, membre du Top 10, à Vienne.

"Les wild cards, c'est toujours délicat, on en avait huit, on en a donné sept à des Français, Murray devait en avoir une à Roland Garros (en juin dernier, NDLR), c'est lui qu'il l'a décliné trouvant qu'il n'était pas assez performant", a expliqué Forget. "Il a beaucoup progressé depuis, il s'est imposé dans notre tournoi, il a été N.1 mondial, champion olympique, il a remporté des titres du Grand Chelem et la Coupe Davis, il a montré des belles choses récemment en battant Hurkacz (le 10e mondial au 1er tour à Vienne) (...) Ce n'est pas anormal de donner une wild card à Murray", a poursuivi l'ancien joueur professionnel qui est aussi directeur de Roland-Garros.

"Quand tu repars de zéro, c'est tellement dur... Murray, il continue de nous bluffer"

C'est un merveilleux exemple de courage

"La priorité était de donner des wild cards à des joueurs français, il y a eu une sélection logique et homogène. En tant que directeur de tournoi, beaucoup de gens vont venir voir Murray. C'est un merveilleux exemple de courage et de remise en question après son opération à la hanche. Même des Français vont venir le voir, pas que des Anglais", a insisté Forget.

Murray tente à 34 ans de revenir au premier plan alors qu'il voulait mettre un terme à sa carrière en raison de graves problèmes à la hanche droite qui ont nécessité la pose d'une prothèse. Forget s'est par ailleurs réjoui du retour du public, un an après une édition 2020 disputée à huis clos en raison des restrictions sanitaires pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

"On a hâte de retrouver du public, je pense qu'on va dépasser les ventes de Roland Garros alors que le tournoi se dispute sur une semaine et sur un seul court principal. On est sur une jauge à 100 %", a-t-il fait remarquer en référence à l'édition 2021 de Roland Garros où la jauge était limitée à 35 puis 65 %, sans oublier un couvre-feu à partir de 21h00. "Quand elle est pleine à craquer, il y a une énergie dans cette salle (de Bercy) qu'on ne trouve nulle part ailleurs", s'est-il réjoui.

