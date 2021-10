Cette année encore, durant le Rolex Paris Masters, il y a de grandes chances qu’on n’y coupe pas. Dans les coulisses ou devant les micros, on devrait largement disserter sur la vitesse réelle ou supposée de la surface en GreenSet entreposée dans l’Accor Arena. Un véritable serpent de mer qui surgit quasiment à chaque tournoi, hors terre battue (et encore). Le sujet est devenu sensible ces dernières années, notamment depuis que le monde du tennis, jamais avare d’une bouffée de nostalgie, s’est pris à regretter les conditions de jeu beaucoup plus variées d’autrefois.

Les discussions sur ce thème se sont accélérées à partir de 2008, année marquée par un événement totalement improbable une décennie plus tôt : la victoire à Wimbledon d’un Espagnol, certes pas n’importe lequel, Rafael Nadal. Mais plus encore que le triomphe de Rafa, c’est peut-être la petite phrase prononcée au cours de cette même quinzaine par Marat Safin qui avait mis la puce à l’oreille, puis le feu aux poudres : "je tiens à remercier le gars qui a ralenti le gazon", avait lâché en conférence de presse l’inénarrable Marat, demi-finaliste cette année-là.

Poussés dans leurs retranchements, les organisateurs de Wimbledon ont fini par communiquer davantage sur un changement qu’ils avaient opéré en catimini quelques années plus tôt, en 2001 : depuis cette édition, le gazon utilisé pour la confection des courts du All England Club est composé à 100% de ray-grass, une herbe vivace qui n’entrait auparavant dans la composition qu’à hauteur de 70%, mélangée à 30% de fétuque rouge.

Officiellement, le motif invoqué pour justifier ce changement est le degré de résistance supérieur du ray-grass. Les gardiens du Temple londonien ont en revanche toujours été plus rétifs à parler de leur volonté de ralentir les conditions, évoquant un rebond plus haut et moins capricieux, mais pas forcément plus lent. D’ailleurs, le changement est dans un premier temps passé assez inaperçu, jusqu’à ce qu’il finisse par sauter aux yeux. A posteriori, la victoire en 2002 de Lleyton Hewitt sur David Nalbandian est devenue le symbole fondateur de ce changement d’ère, marquée par le triomphe définitif des joueurs de fond de court sur les serveurs-volleyeurs.

Si d’aucuns la regrettent aujourd’hui, on peut aussi concevoir la décision des Anglais prise au crépuscule des années 90, une période marquée peut-être comme aucune autre par l’omnipotence des grands serveurs, devenus plus puissants que jamais avec les progrès du matériel. A l’image de l’un des meilleurs d’entre eux, Goran Ivanisevic, auteur en 1996 de 1 477 aces au cours d’une même saison, record historique.

En 1993, l’actuel coach de Novak Djokovic est l’acteur, heureux ou malheureux, d’une finale de Bercy qui va marquer les esprits. Avec la complicité d’une surface en tartan caoutchouteuse et très rapide utilisée depuis les origines du tournoi parisien en 1986 (le Taraflex), il exécute Andreï Medvedev (6-4, 6-2, 7-6) en alignant 27 aces et en remportant 94% de points derrière sa première balle, signant notamment une série de cinq jeux blancs consécutifs entre la fin du 2e et le début du 3e sets. Au total de sa campagne victorieuse, il aura décoché 97 aces et 123 services gagnants. Une véritable fusillade en règle, froidement accueillie par l’impitoyable public de Bercy qui finit par accompagner son inéluctable triomphe par une bordée de sifflets.

Pour les organisateurs du tournoi, alors dirigé par Patrice Clerc (jusqu’en 2000), cela pose question. "Et c’est vrai qu’à partir de là, on a commencé à demander à notre fournisseur de surface, mais aussi de balles, de faire quelque chose pour ralentir le jeu, explique celui qui a par ailleurs dirigé Roland-Garros et le groupe ASO. Wimbledona travaillé dans la même direction, parce que ça n’était plus possible. Une étude parue à l’époque avait révélé que sur une heure de match sur gazon, le temps de jeu effectif était de huit minutes. Autrement dit, 52 minutes à rien foutre ! Aujourd’hui, plus personne ne pourrait regarder ça. On se rendait bien compte que le public préférait avoir des échanges plus longs."

A Wimbledon, la question devient d’autant plus sensible qu’à côté des grands serveurs dont on a parlé, émerge également – avec l’aide des cordages en monofilament favorisant le contrôle - une génération de "limeurs" de plus en plus pressants au sommet du jeu, à l’instar des Moya, Kuerten ou autres Ferrero, tous n°1 mondiaux. Or, tous continuent de déplorer voire snober le jeu sur herbe, où ils estiment n’avoir aucune chance de briller.

Pour le All England Club, cela devient difficile d’ignorer cette évolution, surtout à l’heure où la retraite approche pour le maître des lieux, Pete Sampras. Et surtout en constatant que son tournoi a de plus en plus de mal à (bien) vendre ses droits télés. "A côté de ça, quand les journalistes britanniques débarquaient à Roland-Garros, ils étaient admiratifs devant la longueur des échanges, se souvient Bruno Cuaz, ancien journaliste à Tennis Magazine et commentateur à Eurosport, qui a justement commencé à diffuser Bercy durant ces années 90. Considérant l’influence des Anglais dans le milieu du tennis, on peut penser qu’ils ont aussi joué un rôle dans cette évolution globale."

Homogénéisation des courts, homogénéisation des styles : le serpent qui se mord la queue

En indoor, la problématique est la même. Avant l’arrivée du règne de la puissance, la question de la rapidité des surfaces ne s’était jamais réellement posée, hormis sur quelques rencontres de Coupe Davis comme l’inoubliable Paraguay-France de 1985, joué à Asuncion sur un parquet assimilable à une patinoire imbibée d’huile. Des tournois indoor ont d’ailleurs longtemps été joués sur des revêtements en bois similaires, jusqu’à ce que les surfaces en moquette, plus faciles à poser, ne finissent par s’imposer dans la plupart des salles, notamment le Suprême Court, extrêmement rapide lui aussi.

Le Taraflex, produit par la société Gerflor, est lui resté en vigueur à Bercy jusqu’en 2007, année de l’arrivée à la tête du tournoi de Jean-François Caujolle, débarqué de Marseille avec deux missions prioritaires en tête : premièrement, "donner un coup de pied dans la fourmilière" d’un tournoi devenu ringard à ses yeux ; deuxièmement, faire revenir Roger Federer, plus revu à Paris depuis 2003.

L’actuel directeur des tournois de Marseille et de Lyon donne pour mission à Jean-François Bachelot, en charge des relations avec les joueurs, d’aller sonder les desiderata du n°1 mondial. "En fait, Federer, comme d’autres, avait peur pour son intégrité physique, se souvient l’ancien joueur français, qui dirige désormais le site de Villeneuve-Loubet de la All in Academy. C’est le moment où on a pris conscience d’une évolution : le tennis moderne nécessite des appuis tellement forts que les joueurs s’étaient mis à glisser même sur dur, chose qu’on ne voyait jamais avant. Avec le Taraflex, ça n’était pas possible car la surface entraînait des "blocages". Roger craignait de se blesser."

Exit donc le Taraflex, remplacé en 2007 par une résine sous-traitée par Gerflor pendant deux ans à une société autrichienne, avant que GreenSet prenne le relais. La plupart des tournois indoor ont d’ailleurs fait le même changement à peu près à la même période, notamment le plus cher aux yeux de Federer : celui de Bâle. Mais aussi, et surtout, le Masters, victime d’une véritable fronde des joueurs en 2005, à Shanghai. Or, la surface du Masters, soumise depuis bien des années à débat, reste le baromètre principal de celle de tous les autres tournois indoor. Dans un souci d’éthique, l’ATP a fini par se positionner sur une surface plutôt neutre. Et par proscrire définitivement les moquettes à partir de 2009.

A contrario de la volonté de Caujolle qui souhaitait - moquette ou pas – revenir à des conditions de jeu plus favorables aux attaquants (souvenons-nous d’une édition 2010 extrêmement rapide), toujours dans un désir non dissimulé de faire gagner Federer, Bercy a préféré rentrer dans le rang après son départ en 2011, correspondant d’ailleurs à l’année de la victoire du Suisse.

On touche du doigt un autre problème : à une époque où les tournois indoor se sont raréfiés, aucun d’entre eux ne veut être la tête qui dépasse du troupeau. Pourtant, "l’ATP laisse les tournois totalement libres de décider de la vitesse de leur surface, explique l’Autrichien Herwig Straka, directeur du tournoi de Vienne et membre du Board de l’ATP. Moi, ma volonté est d’avoir une surface qui donne sa chance à tous les styles, et qui se rapproche des conditions du Masters. Si vous faites un court trop rapide, aujourd’hui, vous prenez le risque que beaucoup de joueurs ne viennent pas."

Roger Federer au Masters 1000 de Paris-Bercy édition 2018. Crédit: Getty Images

Son discours corrobore l’analyse de Jean-François Caujolle, selon lequel "la raison première du ralentissement et de l’homogénéisation des surfaces, c’est le diktat des joueurs, qui sont tous éduqués sur des surfaces neutres aujourd’hui. Je n’imagine plus un entraîneur dire à un gamin : "maintenant, tu ne vas faire que du service et de la volée", comme c’était le cas aux Etats-Unis à une époque. Et c’est aussi le diktat des promoteurs de tournoi qui, eux, veulent se donner toutes les chances d’avoir les meilleurs joueurs, si possible jusqu’au bout."

En résumé : la majorité des joueurs aspirent à des conditions de jeu intermédiaires qui correspondent au style prédominant de nos jours. Mais si ce style est prédominant, c’est aussi parce que tous les tournois ont homogénéisé des conditions de jeu intermédiaires. En résumé, c’est le serpent qui se mord la queue.

Standardisation des procédés de fabrication

Du reste, l’homogénéisation des surfaces indoor vient aussi de leur standardisation. Aujourd’hui, on l’a dit, plus aucun tournoi ATP ne peut se jouer sur moquette (seule la Coupe Davis l’autorise encore). Tous se disputent sur un revêtement similaire : une peinture en résine acrylique posée sur un plancher et chargée en silice, dont la quantité va influer sur la rapidité (en gros, plus il y a de silice, plus c’est lent).

Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, la surface n’est pas faite sur mesure pour chaque tournoi, loin de là. "On pourrait le faire, mais on n’a pas le temps car généralement, lors des tournois indoor, il faut aller très vite pour monter le court, explique ainsi Frédéric Sarda, co-gérant de la société Slamcourt, qui gère notamment les surfaces de l’Open 13 et du Moselle Open. Nous, on a deux produits différents : une résine rapide et une autre un peu plus lente. On met l’une ou l’autre selon la volonté du client. Après, d’autres paramètres interviennent dans la vitesse de la surface, comme la nature et l’état du plancher sur lequel la résine est posée. C’est aussi la raison pour laquelle le ressenti peut évoluer."

Quoi qu’il en soit, à l’inverse des rencontres de Coupe Davis qui doivent rentrer dans un certain cahier des charges concernant la vitesse de la surface, l’ATP n’exige aucun test particulier avant les tournois. La situation, finalement, s’est figée un peu d’elle-même au fil du temps. Et les télévisions, parfois montrées du doigt, n’en sont pas davantage responsables. Eurosport pas plus que les autres !

"En tant que diffuseur de tennis, je n’ai pas le sentiment que le spectacle soit sorti gagnant du ralentissement des surfaces, estime d’ailleurs Bertrand Milliard, l’un des principaux commentateurs de notre chaîne. Ça partait d’un bon sentiment à la base, mais le fait qu’on soit passé d’une extrême à l’autre a tué la diversité. Le pire, selon moi, c’est Wimbledon, qui est devenu d’une tristesse absolue. Un Bautista Agut-Pella en quart de finale là-bas, j’ai du mal à le concevoir..."

Beaucoup de passionnés, notamment ceux qui ont connu le tennis "d’avant" – les moins jeunes si vous préférez -, tiennent un discours similaire. Pour autant, un retour en arrière paraît bien compliqué, car aucun tournoi, et on peut le comprendre, n’accepterait de sacrifier ses intérêts particuliers au nom d’un intérêt général qui, en outre, resterait à prouver. A moins d’une grande concertation générale. Mais ça, on sait que ça n’a jamais été le point fort du monde du tennis.

