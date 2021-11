Tennis

Vidéo - Rolex Paris Masters - Paire n'a jamais trouvé la faille : les images de sa défaite face à Carreno Busta

ROLEX PARIS MASTERS - Benoit Paire est tout simplement tombé sur plus fort que lui, lundi au bout de la nuit, face à Pablo Carreno Busta. Le Français s’est incliné en deux manches 6-3, 6-4 et 1h27 de jeu face à l'ESpagnol, qui a affiché beaucoup plus de régularité que son adversaire. Revivez les moments forts de cette rencontre en vidéo.

00:02:50, il y a une heure