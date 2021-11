Fou. Improbable. Ensorcelant. Magique. Vous pouvez accoler chacun de ces mots, et sans doute quelques autres, à ce que Hugo Gaston a accompli jeudi soir à Bercy, dans une ambiance à vous faire pleurer la défunte Coupe Davis. Car si ce n'était "qu'un" huitième de finale de Masters 1000, l'atmosphère brûlante a elle rappelé les grandes heures de l'épreuve qui a tant donné au tennis français. Il l'avait déjà montré à Roland-Garros l'an passé, il le confirme dans l'est parisien cette semaine : ce contexte transfigure Gaston plus qu'il le l'inhibe. Vainqueur en deux sets (6-4, 7-5), le gaucher toulousain a signé une victoire dont il se souviendra, nous avec lui et Carlos Alcaraz peut-être plus encore.

Ad

Rolex Paris Masters Pour son acte II à Paris, Gaston a bien mûri : "Je sais que je suis à ma place" HIER À 22:59

Plus d'informations à suivre...

Ce Gaston est fou : Quatre smashs ramenés pour faire craquer Alcaraz, Bercy en transe

Rolex Paris Masters Alcaraz fait une nouvelle victime : Sinner prend déjà la porte HIER À 17:28