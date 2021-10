Novak Djokovic sait ménager le suspense. A l'occasion de son grand retour à la compétition pour le Rolex Paris Masters (1er-7 novembre), plus d'un mois et demi après sa dernière apparition sur un court en finale de l'US Open, le numéro 1 mondial a participé à la traditionnelle conférence de presse de veille de tournoi dimanche.

Et si les questions ont, pour une large part, tourné autour de sa reprise sportive, il lui a été également demandé s'il participerait au prochain Open d'Australie (17-30 janvier 2022). Le Serbe, qui a refusé de dévoiler s'il était vacciné ou non ces dernières semaines, a assuré n'avoir toujours pas pris de décision, alors même que les autorités locales de l'Etat de Victoria ont annoncé que la vaccination (deux doses) serait obligatoire.

"Je vais décider si j'y vais ou pas après la déclaration officielle du directeur du tournoi de l'Open d'Australie. Pour le moment, il n'y a pas d'annonce officielle. Jusque-là, je n'en parlerai pas. Et je n'en parlerai plus. Je ne veux pas alimenter les controverses, les conjectures à ce sujet", a ainsi indiqué Djokovic. Une manière de dire que la balle est désormais dans le camp de Craig Tiley et de Tennis Australia, alors que d'autres Etats australiens pourraient autoriser des joueurs non vaccinés à participer à des tournois.

La place de numéro 1 mondial en fin de saison à aller chercher

Par ailleurs, le Serbe n'a pas caché sa joie de retrouver la compétition, lui qui sera aligné en simple et en double dans le Masters 1000 parisien. "C'est un plaisir pour moi de revenir sur le circuit. Je me suis bien entraîné ces dernières semaines. J'ai eu beaucoup de succès à Paris, à Bercy, ces dernières années. Le fait que je n'ai pas enchaîné assez de matchs peut être dangereux. Il faut donc que je m'assure que je commence mon premier match avec beaucoup d'intensité pour que je puisse monter en puissance au fur et à mesure", a-t-il considéré.

Lors de cette édition du Rolex Paris Masters, Djokovic pourrait assurer sa place de numéro 1 mondial en fin d'année, qui est "son objectif" de son propre aveu. S'il parvient, il deviendrait le seul joueur de l'Histoire à avoir terminé 7 saisons sur le trône.

