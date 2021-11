La pique ne gâchera pas la belle semaine de Guy Forget, mais elle confirme une impression générale générale qui préoccupe les puristes du jeu. Comme d'autres joueurs avant lui, Daniil Medvedev n'a pas pu s'empêcher de remarquer un changement marquant dans les conditions de jeu à Bercy : la balle n'avance pas aussi vite (et même pas vite du tout) que lors des éditions précédentes. Vainqueur de Hugo Gaston en quart de finale vendredi (7-6, 6-4), le Russe, pas connu pour être un amateur de langue de bois, a donc dit ce qu'il pensait de ce ralentissement, tendance généralisée sur le circuit dont nous vous avions expliqué les ressorts en début de semaine.

Ad

"Je pense que le tournoi a changé les balles par rapport à l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, a interpellé Medvedev. Cette année, si vous observez bien les matches et la façon dont ils se jouent, ce sont des courts super lents, en particulier pour Bercy qui est censé être l'un des courts les plus rapides de l'année. Et par lents, je veux dire trop lents pour des courts en indoor. Nous avons déjà la terre battue, des courts en dur extérieur qui peuvent être lents. L'indoor n'est pas fait pour être lent. Donc je ne sais pas pourquoi ils essaient d'inventer des choses et de fabriquer ces balles. Je n'en ai aucune idée, parce que l'année dernière, ce n'était pas le cas."

Rolex Paris Masters L'ogre Zverev prend rendez-vous avec Medvedev IL Y A 36 MINUTES

Medvedev : "Ce qui m'a sauvé, c'est son service, sinon Gaston serait déjà Top 10"

Un cri d'alarme quant à la diversité des surfaces

La tirade rappelle celle d'Alexander Bublik en début de tournoi qui disait avoir l'impression de se retrouver en plein mois d'avril lors de la saison sur ocre. Si le bon mot du fantasque Kazakh, pas connu pour être le joueur le plus consciencieux et dur au mal du circuit, a pu passer à l'as, les propos de Medvedev pourraient, eux, avoir davantage de résonnance. D'autant que le numéro 2 mondial n'est pas le genre à rechigner à jouer de longs échanges du fond du court. Le problème est donc plus philosophique et la remarque résonne comme un cri d'alarme face à une diversité, essence du tennis, en voie de disparition.

"Tout ça mis bout à bout fait que c'est parfois dur de tenir son service. Exactement comme à Indian Wells. Nous avons pu le constater avec Novak (Djokovic) aussi, il y a eu tant de breaks dans son match (8 en tout dans son quart de finale contre Taylor Fritz dont 3 concédés par le numéro 1 mondial, NDLR). Bien sûr, nous parlons de son retour, mais c'est vraiment un grand serveur", a encore fait remarquer Medvedev.

Amortie, lob, volée dos au filet : Gaston et Medvedev régalent déjà Bercy

Moins puissant et plus à l'aise sur terre, Gaston en a bien profité

Le Russe pense ainsi que cette lenteur, contre-nature en quelque sorte, explique sa relative inconstance depuis le début du tournoi. Pour lui, elle a aussi favorisé Hugo Gaston - qui brille il est vrai davantage sur terre battue -, ce qui ne l'a pas empêché de souligner les qualités du Français. "Il peut frapper la balle fort et il l'a fait à des moments importants. Ses amorties sont désormais célèbres, et ce n'est pas facile de toujours courir vers l'avant. Il est aussi capable de faire bien tourner la balle. Vous ne savez jamais ce qu'il s'apprête à faire, donc ce n'est pas facile pour le jeu de jambes. Il est bon à la relance, et surtout avec des balles très lentes, parce qu'il a le temps de bien les frapper."

Le cri du coeur de Medvedev sera-t-il entendu par l'organisation du tournoi l'an prochain ? Peut-être, tant l'avis des meilleurs joueurs du monde pèse. Le joueur offensif que fut Guy Forget, d'ailleurs sacré à Bercy en 1991 dans des conditions bien plus rapides, pourrait y être sensible. Mais le directeur de l'épreuve ne regrettera certainement l'épopée de Hugo Gaston et la ferveur qui l'a accompagnée lors de cette édition 2021 : aurait-elle été possible sur un indoor classique ? Rien n'est moins sûr.

Rolex Paris Masters Gaston : "Je ne me fixe pas de limite, mais je veux faire les choses petit à petit" IL Y A UNE HEURE