Tennis

Rolex Paris Masters : Novak Djokovic, Filip Krajinovic, Luke Saville et Alex de Minaur ravissent Bercy en double

ROLEX PARIS MASTERS - Novak Djokovic et Filip Krajinovic ont pris le dessus sur Luke Saville et Alex de Minaur, au super tiebreak, ce lundi au 1er tour du tournoi de double à Bercy : 4-6, 6-4, 10-7. Mais ce joli point, c'est le duo australien qui l'a remporté, face à la doublette serbe. Le public et nos commentateurs ont apprécié. La séquence en vidéo.

00:00:56, il y a 2 heures