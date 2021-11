Pierre-Hugues Herbert prend la porte d’entrée, mais pas sans démériter. Face à la révélation de l’année Carlos Alcaraz, le Français, 99e mondial, a livré un gros match, mais à seulement 18 ans, l’Espagnol a fait preuve de beaucoup de solidité, mentalement, pour renverser le cours de la rencontre et l’emporter en trois sets après 2h53 (6-7, 7-6, 7-5). Il retrouvera Jannik Sinner au prochain tour.

Il a fini la rencontre tellement frustré qu’il a bien failli oublier de serrer la main de son adversaire. Alors qu’il n’avait disputé que des tournois en Challenger depuis sa sortie au premier tour de l’US Open, Pierre-Hugues Herbert, arrivé avec beaucoup d’envie à Paris, a bien failli terrasser le prodige espagnol, mais sur deux double-fautes consécutives, le trentenaire a perdu un match où il avait pourtant presque tout bien fait auparavant.

71% de réussite au filet pour Herbert

Face à la puissance et à la mobilité du quart de finaliste de l’US Open, vainqueur de Tsitsipas et Berrettini cette saison, le quintuple vainqueur de Grand Chelem en double a logiquement choisi de faire parler sa qualité à la volée. Un pari qui a failli s’annoncer payant, tant sa réussite au filet (40 points gagnés sur 56 disputés) a mis à mal Alcaraz. En choisissant de prendre son adversaire à la gorge dès que possible, il a longtemps réussi à neutraliser un espagnol en petite forme.

Alors qu’il avait breaké le premier dans ce match, le 35e joueur au classement ATP a vu son adversaire débreaker dans la foulée, puis gérer beaucoup mieux le tie-break pour prendre les commandes de la rencontre. De plus en plus en confiance, "P2H" a continué de malmener Alcaraz, jusqu’à mener 2-0 dans le tie break du deuxième acte. Mais en loupant son passing, et en voyant le protégé de Juan Carlos Ferrero s’arracher pour réussir le sien, Herbert a vu le jeu décisif lui échapper, perdant 7 points de suite pour laisser son adversaire arracher le set décisif.

Pour contrecarrer les plans de son adversaire, Alcaraz a lui aussi tenté de plus en plus de montées au filet sur la fin de rencontre, mais la bataille acharnée s’est poursuivie jusqu’au bout. Comme dans le premier set, l’Espagnol a été le premier à breaker pour mener 4-2, déjà sur un double-faute adverse. Mais, poussé par le public, Herbert est revenu dans la foulée.

Puis, après avoir réussi à garder l’avantage jusqu’au bout, Alcaraz, d’un calme olympien, a vu son opposant, fatigué par le long duel qu’il venait de mener, lui offrir la victoire, la première de sa carrière à Paris et sa deuxième en Masters 1000. Son combat du prochain tour face à Sinner, 20 ans, promet.

