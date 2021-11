On n’ira pas jusqu’à dire que Novak Djokovic s’apprête, à 34 ans, à débuter une deuxième carrière. Mais il semble malgré tout qu’il y aura toujours, quelque part dans un coin de sa tête, un avant et un après 12 septembre, jour où il a joué et perdu le match le plus important de sa vie contre Daniil Medvedev en finale de l’US Open.

Ce jour-là, le Serbe a manqué son rendez-vous avec l’histoire, et la possibilité qui lui était donnée de boucler le premier Grand Chelem depuis Rod Laver en 1969. Il en est ressorti meurtri, préférant s’éloigner quelque temps du circuit pour panser ses plaies, psychologiques essentiellement, faisant notamment l’impasse sur Indian Wells mais aussi sur le début de la saison indoor. Le n°1 mondial a longtemps gardé le silence, laissant planer le mystère sur son programme de fin de saison. Et le voilà finalement de retour, façon vengeur masqué, pour s’attaquer au prestigieux triptyque de fin de saison, à savoir le Rolex Paris Masters, le Masters à Turin et la phase finale de la Coupe Davis.

Djokovic : "C’était important pour moi de faire une pause pour bien finir la saison"

Dans quel état de forme, et surtout dans quel état d’esprit ? Telle est donc la question qui nous intéresse, et qui est sur toutes les lèvres depuis son premier entraînement au sein de l’Accor Arena, samedi dernier, sous l’œil protecteur de Goran Ivanisevic, face à son compatriote et partenaire de double Filip Krajinovic. De ces premières sessions parisiennes, on a pu constater deux choses : premièrement, Novak a beaucoup insisté sur le service et le retour ; deuxièmement, il semble d’excellente humeur, définitivement guéri (en apparence en tout cas) du traumatisme de l’US Open.

Deux (gros) records en vue pour cette fin de saison

Le n°1 mondial l’a dit dimanche lors de sa conférence de presse d’avant-tournoi : à l’US Open, il a certes perdu un match très important, mais il a peut-être gagné quelque chose de plus important encore à ses yeux : l’amour du public. "Bien sûr, c’est terrible d’avoir perdu ce match mais d’une certaine manière, c’est aussi une bénédiction parce que j’ai ressenti là-bas un soutien que je n’avais jamais ressenti auparavant, a ainsi déclaré Djokovic, qui avait été acclamé face à Medvedev après avoir fondu en larmes sur sa chaise un jeu avant la fin du match, écrasé par le poids de l’enjeu et de l’émotion. Ça m’a touché au plus profond de mon cœur. Quelque part, c’est une victoire pour la vie."

Medvedev en transe, Djokovic en pleurs : les temps forts d'une finale à sens unique

Régénéré par ce nouveau soutien populaire et ses vacances salutaires, Novak Djokovic a donc remis le bleu de chauffe avec au moins trois objectifs en tête : finir pour la septième fois une saison en tant que n°1 mondial (et battre ainsi le record de Sampras), ce qui serait acquis s’il gagne Bercy ou si Daniil Medvedev est battu avant les quarts de finale ; gagner le Masters pour la sixième fois (pour égaler ainsi le record de Federer) ; et enfin briller en Coupe Davis, une épreuve qu’il a remportée en 2010, aux dépens de la France, sous l’ancienne formule.

De là à en déduire que le Rolex Paris Masters ne soit pour lui qu’une simple rampe de lancement avant ce sprint final ? C’est le risque, pour un joueur qui souffrira incontestablement d’un manque de matches par rapport à ses rivaux. Mais il ne faut pas oublier que le Serbe a en revanche des repères bien établis au Rolex Paris Masters, un tournoi qu’il a remporté à cinq reprises, un record ; et qu’on l’a rarement vu disputer un tournoi en touriste, sans un minimum de garanties préalables sur sa condition... "Je me suis bien entraîné ces dernières semaines, a d’ailleurs confirmé l’intéressé. Bien sûr, mon manque de compétition peut être dangereux. Il faudra donc que je m’assure de mettre beaucoup d’intensité dès mon premier match, pour espérer ensuite monter en puissance au fur et à mesure."

Une reprise en double très réussi

Ce premier match, ce sera donc mardi en "prime-time" (à partir de 19h30) face au Hongrois Marton Fucsovics, une entrée en matière quasiment idéale face à un joueur qu’il a battu trois fois sur trois et qui s’est "coltiné" 2h45 de match pour battre Fabio Fognini ce lundi. En attendant, Novak Djokovic a d’ores et déjà fait une rentrée victorieuse en double - aux côtés de Krajinovic – face à la paire australienne de Minaur/Saville (4-6, 6-4, 10/7). Et ce double, exceptionnellement disputé sur le central, devant une assistance particulièrement garnie, a livré quelques précieuses indications sur son état de forme.

Du spectacle et de l'ambiance : le résumé du retour gagnant de Djokovic en double

Après une entrée en matière un peu approximative, le n°1 mondial est monté en température au fil des jeux pour finir en boulet de canon, à l’image de ce retour de coup droit gagnant stratosphérique pour conclure le 2ème set. Il s’est comporté en patron tout au long du match, prenant à son compte les "no-ad" sur les jeux de retour et n’hésitant pas à encourager son partenaire qui a fini par se mettre au diapason lors d’un super tie break de très haut niveau au 3ème set.

Le Serbe, aussi, s’est plu à haranguer à deux reprises le public de Bercy dont la réaction à son égard – elle aussi assez attendue – a été globalement chaleureuse, hormis quelques (rares) sifflets. De là à ce qu’il s’en satisfasse au point de perdre son instinct de tueur ? "Je peux me tromper, mais je ne le vois pas baisser sa garde pour cela, a répondu pour lui Guy Forget, le directeur du tournoi. On se souvient de Jimmy Connors qui, au début de sa carrière, n’était pas très aimé du public et qui, sur la fin, était totalement adulé. Je crois que Novak est en train de faire basculer lui aussi ce curseur sympathie, à la différence qu’il le fait à un moment où il est encore n°1 mondial."

Tout cela demande évidemment confirmation en simple, puisque c’est là qu’on aura des réponses vraiment définitives sur le parfum et l’arôme du "Djokovic nouveau". Mais de ce qu’on a vu (et entendu) jusqu’à présent, il semble n’y avoir pas lieu de s’inquiéter. Le boss a l’air là et bien là, pas franchement décidé à laisser sa place.

Djokovic joue déjà avec le public pour son entrée en lice à Bercy

