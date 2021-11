Rolex Paris Masters

"Moi, ceux qui ne sont pas vaccinés, je n'en ai rien à foutre", a en effet lancé lundi le Tricolore, qui a été l'un des premiers joueurs de tennis à se faire vacciner contre le Covid-19 et qui entend bien retrouver en 2022 son niveau pré-pandémie, dès l'Open d'Australie en janvier. Victoire ou pas, on s'ennuie rarement avec Benoit Paire. Tant sur les courts... que devant les micros, où le Français s'est encore montré bavard lundi soir, suite à son élimination à Bercy par Pablo Carren Busta (6-3, 6-4) . Avec, d'abord, un sujet pour le moins sensible.a en effet lancé lundi le Tricolore, qui a été l'un des premiers joueurs de tennis à se faire vacciner contre le Covid-19 et qui entend bien retrouver en 2022 son niveau pré-pandémie, dès l'Open d'Australie en janvier.

Irrégulier, Paire n'a jamais trouvé la faille : les moments forts de sa défaite face à Carreno Busta

"Il n'y a plus de quarantaine à Melbourne si on est vacciné. Franchement, s'ils ne jouent pas (les non vaccinés, ndlr), tant mieux pour moi", a-t-il asséné après sa défaite au premier tour du Masters 1000. "À la limite, s'il n'y a que moi qui y vais, je suis très content. Moi, je suis motivé pour faire une très bonne saison l'année prochaine", a-t-il ajouté. Avant d'insister : "S'il y en a qui ont peur de se faire vacciner, qu'ils ne se fassent pas vacciner et puis qu'ils restent en Europe", a-t-il encore affirmé, en référence notamment au N.1 mondial Novak Djokovic, réticent au vaccin.

Visiblement très déterminé, l'Avignonnais n'a pas caché ses ambitions pour les mois à venir. "Moi, je veux jouer à fond l'année prochaine. Les autres, je m'en fous (...) Je sais que je suis prêt à faire un très bon 2022". Une manière de faire passer un message en vue de la Coupe Davis ? C'est possible, alors que le capitaine des Bleus Sébastien Grosjean, qui ne l'a pas choisi dans un premier temps pour l'épreuve qui se tiendra du 25 novembre au 5 décembre, doit trouver un remplaçant à Ugo Humbert.

Bien sûr que j'ai envie d'aller en Coupe Davis

"Bien sûr que j'ai envie d'aller en Coupe Davis ! Cela fait partie de mes objectifs", a lancé Paire. "Je pense avoir le niveau, je pense avoir les capacités pour être dans cette équipe. Je pense que je peux apporter quelque chose", a-t-il insisté. "Est-ce que je serai sélectionné ou pas ? Ce n'est pas moi qui décide. J'ai envie de la jouer, de pouvoir me relâcher avec ça, de prendre du plaisir, d'être en équipe, ne pas jouer que pour moi", a-t-il expliqué.

Dans un premier temps, Grosjean avait retenu Ugo Humbert en N.1, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet et les spécialistes du double Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut pour jouer la phase finale de la Coupe Davis revisitée, organisée cette année entre Madrid, Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie). Mais Humbert a depuis mis un terme à sa saison et Grosjean a décidé d'attendre la fin du tournoi parisien -et du Challenger de Roanne (8-14 novembre)- pour le remplacer.

