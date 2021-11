A peine arrivé, déjà parti. Alors qu'il effectuait son entrée en lice dans le Rolex Paris Masters, ce mercredi, Stefanos Tsitsipas a été contraint de renoncer dès la première manche de son match du 2e tour contre Alexei Popyrin. Mené 4-2 dans le premier acte, le Grec, 3e mondial, a préféré renoncer après 27 minutes de jeu à cause d'une douleur au niveau du coude droit au grand dam de public parisien qui a sifflé ce retrait prématuré.

Le retrait de Tsitsipas a été une petite surprise, car il n'avait pas le "body langage" d'un joueur blessé lors des cinq premiers jeux. Auteur d'un début de rencontre correct mais sans plus, le Grec a commencé à décliner lors du 6e jeu, celui où il a concédé le break. Un jeu de service qu'il avait bien débuté, se procurant même trois balles de 3-3 en tout et pour tout, avant d'être rattrapé par son adversaire et la douleur. Après avoir sauvé une première balle de break, à avantage, le Grec a montré les premiers signes de douleurs en se secouant le bras et en grimaçant. Ce geste a annoncé son funèbre destin.

Le 73e match de Tsitsipas cette saison

Sitôt son engagement perdu, l'Athénien est allé voir l'arbitre de chaise pour demander l'arrivée immédiate du kiné, sans attendre le changement de côté. Une demande protocolaire qui allait annoncer la suite : un retrait pur et simple. Sa discussion avec le praticien n'a d'ailleurs duré que quelques instants, le temps d'expliquer où il avait mal et de prendre sa décision définitive. Il avait prévenu Popyrin de son intention première, celle d'arrêter, en lui disant "désolé" quand ce dernier est passé pour rejoindre son banc.

Lucky loser dans ce tournoi, Popyrin profite du retrait de finaliste de Roland-Garros, qui jouait là son 73e match de la saison, pour filer en 8e de finale à Bercy. Il y affrontera son compatriote James Duckworth. Une affiche bien étonnante, mais c'est aussi ça Bercy, c'est le tournoi des surprises.

