C’est le roi du circuit qui, sur un service gagnant, a permis à son équipe de remporter la victoire. Pour sa première apparition en compétition depuis sa déchirante défaite en finale de l’US Open face à Daniil Medvedev il y a bientôt deux mois , Novak Djokovic a retrouvé le goût de la victoire. Le numéro 1 mondial, associé à son compatriote Filip Krajinovic, a finalement pris le dessus sur la paire australienne De Minaur-Saville après un mauvais départ (4-6, 6-4 [10-7]).

"C’est ça qu’on adore dans le double !" : Djokovic, Krajinovic, Saville et De Minaur ravissent Bercy

Logiquement en manque de rythme en début de partie, le vainqueur de 3 des 4 Grands Chelems de la saison a peu à peu élevé son niveau de jeu. L’opposition entre Serbes et Australiens a accouché de quelques beaux points, et c’est finalement porté par la bonne fin de match du "Djoker" que la paire des Balkans s’est imposée au super tie break. Non sans peur car Djokovic et Krajinovic, qui menaient 5-0, ont vu leurs adversaires revenir à 5 partout avant de faire définitivement la différence.

Alors que la paire serbe affrontera le duo Peers-Polasek au prochain tour, Novak Djokovic fera pour sa part son entrée en simple mercredi, face à Marton Fucsovics.

