Tennis

Vidéo - Un coup droit long de ligne imparable : Fucsovics régale d'entrée à Bercy

ROLEX PARIS MASTERS - Vainqueur en trois sets de Fabio Fognini (6-1, 6-7, 7-6), Marton Fucsovics a aussi fait le show et ravi le public parisien. Sur un coup droit en bout de course, il a réalisé le coup du match et fait passer une sale journée à Fognini. Revivez le coup de génie du Hongrois en vidéo.

00:00:34, il y a une heure