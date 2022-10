Tennis

ATP Masters 1000 Paris - Richard Gasquet se sent en confiance avant sa 15e participation à Bercy

ROLEX PARIS MASTERS - Richard Gasquet se sent en confiance avant d'aborder le tournoi de Bercy. Demi-finaliste à Anvers, le français a confirmé aux micros d'Eurosport que son tennis est en place. Bien physiquement et mentalement, l'ex n°7 mondial souhaite aller le plus loin possible dans le tournoi où il affrontera Alex Molcan au premier tour. Suivez le Rolex Paris Masters sur Eurosport !

