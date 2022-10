Tennis

Félix Auger-Aliassime outsider à Bercy ? "Il arrive avec trois tournois sur sa ceinture"

ATP PARIS - Victorieux à Florence, Anvers et Bâle, Félix Auger-Aliassime arrive en pleine forme et en plein confiance à Paris. Au point de pouvoir jouer les trouble-fêtes selon notre journaliste Frédéric Verdier, invité sur le plateau d'Eurosport Tennis Club. Mais pour cela, il faudra qu'il résiste à la fatigue physique et mentale accumulée ces dernières semaines.

00:01:28, il y a 7 minutes