Il a peut-être exorcisé ses fantômes de l'an dernier. Battu au même stade dans une ambiance de feu par Hugo Gaston lors de l'édition 2021, Carlos Alcaraz a cette fois passé les huitièmes de finale du Rolex Paris Masters. Et il n'a pas vraiment douté pour y parvenir, n'abandonnant que quatre petits jeux face au 28e mondial Grigor Dimitrov (6-1, 6-3) sur le court central de l'Accor Arena en 1h12 de jeu. Malgré un léger moment de flottement dans la deuxième manche, le Murcien jouera donc son premier quart de finale à Bercy où il attend le vainqueur du match entre Andrey Rublev et Holger Rune.

Sur le papier, l'affiche promettait. Face à un Grigor Dimitrov qui restait sur une demi-finale à Vienne et avait disposé aisément de Fabio Fognini au tour précédent, Carlos Alcaraz pouvait s'attendre à passer un test d'envergure. Il n'en a rien été. Le numéro 1 mondial a démarré tambour battant et son adversaire est globalement passé à côté de son sujet. Le score a ainsi logiquement reflété ce rapport de forces déséquilibré.

Dimitrov est sorti de sa léthargie pendant... quatre jeux

Mené d'un double break d'entrée, Dimitrov a souffert le martyre sur ses secondes balles (23 % de points marqués derrière dans le premier set, soit 3 sur 13). Etouffé, le Bulgare a néanmoins bien aidé son jeune rival. Raide, sans énergie, perdu sur le court central, il a accumulé les bévues, a cédé son service une troisième fois et le premier acte par la même occasion en moins d'une demi-heure. Les fautes ont continué de pleuvoir de son côté (24 contre 6 à Alcaraz) en début de seconde manche et il semblait s'acheminer vers une potentielle fessée d'envergure (6-1, 3-0).

Mais Dimitrov s'est révolté... l'espace de quatre jeux. Soudain beaucoup plus agressif à la relance, notamment côté revers, il a refait son retard et même obtenu deux balles de break à 3-3, 15/40 pour inverser la dynamique. Il s'est alors fourvoyé en coup droit avant qu'Alcaraz n'écarte sa deuxième opportunité d'une belle montée au filet. L'Espagnol est repassé devant et n'a plus perdu un jeu pour l'emporter. Il faudra donc attendre les quarts pour jauger vraiment le niveau de l'Espagnol.

