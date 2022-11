Ce n'est pas encore cette année que Rafael Nadal cochera une des rares cases vides dans son palmarès. Jamais titré à Bercy, l'Espagnol a disparu dès son entrée en lice en s'inclinant mercredi soir en trois sets face au jeune Américain Tommy Paul (3-6, 7-6, 6-1). S'il a souvent manqué le rendez-vous automnal dans l'est parisien, jamais le Majorquin n'avait été sorti aussi tôt : en huit participations, il avait toujours atteint au minimum les quarts de finale. Mais pour son tout premier simple depuis son huitième de finale perdu à l'US Open contre Frances Tiafoe il y a deux mois, il a coincé.

Pourtant, pendant un peu plus d'un set, tout allait bien pour l'homme aux 22 titres du Grand Chelem. Une fois effacé le break concédé dès le troisième jeu, il a mis la machine en route et, sans être particulièrement impressionnant, Nadal a mené sa barque avec suffisamment d'efficacité pour prendre le contrôle de la partie : 6-3, 2-1, service à suivre. Puis il a suffi d'un jeu de service très mal négocié et perdu blanc pour relancer de concert ce match et son adversaire.

A partir de là, Tommy Paul a sérieusement haussé son niveau de jeu et si l'ancien vainqueur de Roland-Garros... chez les juniors n'a pas réussi à conclure cette deuxième manche sur le service de Nadal à 5-4 en sa faveur, ce fut simplement partie remise : dans le jeu décisif, il a tout de suite pris les commandes pour ne plus se retourner, sans concéder le moindre point sur son service. D'abord imperceptible et progressive, l'ascendant du protégé de Brad Stine allait dès lors devenir aussi net qu'irréversible.

