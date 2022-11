Il a parfois souffert mais Casper Ruud s’est finalement sorti en deux sets (6-1, 7-6) du piège Richard Gasquet au 2e tour du Masters 1000 de Paris-Bercy. Sur un Court Central qui ne demandait qu’à s’enflammer, le Français a mis un set à entrer dans son match avant de sérieusement bousculer le 4e mondial. En vain. Plus constant, plus fort dans les moments importants, le Norvégien a réussi son entrée en lice et retrouvera au 3e tour le vainqueur du duel entre l’Italien Lorenzo Musetti et le Géorgien Nikoloz Basilashvili.

Ad

ATP Paris Le programme de mardi à Bercy : Djokovic entre en piste, Gasquet - Ruud en soirée HIER À 17:04

Plus d'informations à suivre...

ATP Paris En forme "vintage", Gasquet déroule et file au 2e tour HIER À 13:55