Rublev, vite fait, bien fait

De bon matin, Andrey Rublev n'a pas tremblé. Opposé au revenant John Isner - l'Américain n'avait plus joué depuis l'US Open -, le Russe, bien placé pour se qualifier pour le Masters, n'a pas fait de détails pour son entrée en lice au Rolex Paris Masters. Il ne lui aura fallu qu'un tout petit peu plus d'une heure (1h01 exactement) pour franchir ce 2e tour en deux sets très secs (6-2, 6-3). En huitième de finale, un choc probablement face à Holger Rune ou Hubert Hurkacz (à moins que Stan Wawrinka et Adrian Mannarino ne créent des surprises) l'attend.

Jouer un serveur bombardier de la trempe de John Isner en indoor n'est jamais un cadeau. Surtout sur une surface parisienne légèrement accélérée (selon le directeur du tournoi Cédric Pioline) par rapport à la dernière édition. Mais Andrey Rublev a évité le piège avec brio. Très en verve à la relance, le Russe a breaké d'entrée, annonçant la couleur. Il a martyrisé le géant américain sur ses secondes balles (seulement 17 % de points gagnés derrière par Isner (soit 2 points sur 17). Clairement en manque de rythme après ses longs mois sans jouer (blessure au poignet), "Big John" n'a pas pu rivaliser, ne se procurant pas la moindre occasion à la relance.

