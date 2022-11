Expéditif pour ne pas dire lapidaire avec les journalistes depuis le début de son parcours au Rolex Paris Masters, entamé samedi dernier depuis les qualifications, Corentin Moutet était beaucoup plus affable jeudi soir au terme de ce parcours achevé par une défaite honorable face à Stefanos Tsitsipas (6-3, 7-6) en 8ès de finale, scellant ainsi son meilleur résultat à Paris et plus globalement en Masters 1 000.

L'Equipe, et qui le prive notamment de toute support financier pour l'aider à rémunérer son (ex ?) entraîneur Laurent Raymond, lequel fait partie du giron fédéral. Le Parisien de 23 ans avait envie de donner sa vision des choses sur sa récente éviction des structures de la FFT , révélée en cours de semaine par, et qui le prive notamment de toute support financier pour l'aider à rémunérer son (ex ?) entraîneur Laurent Raymond, lequel fait partie du giron fédéral.

"Je ne m'y attendais pas parce qu'ils étaient encore dans mon box à l'US Open, à me répéter que je faisais les choses bien, a réagi celui qui sera n°3 français lundi prochain derrière Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino. Le plus triste dans cette décision, ce n'est pas forcément de travailler avec eux puisque de toutes façons, je suis tout seul sur le terrain. Non, le plus triste, c'est que je ne pourrai plus travailler avec Laurent, alors qu'on avançait bien depuis plusieurs mois."

Depuis le mois de juin, Moutet traverse en effet la période la plus prolifique de sa carrière, avec notamment deux titres en Challengers, un huitième de finale à l'US Open et à Bercy (à chaque fois en sortant des qualifications) et un "best ranking" qui sera atteint lundi prochain, aux portes du top 50.

Après avoir connu beaucoup de "passages difficile", marqués par de nombreuses blessures, une insuffisance de résultats et cette impression de devoir changer quelque chose dans sa façon de travailler, il dit qu'il avait le sentiment d'avoir "enfin trouvé le bon équilibre entre la quantité de travail et les temps de repos nécessaires." Ce qui, en effet, commençait à se voir bigrement dans ses résultats. Mais pas encore dans l'attitude, en tout cas aux yeux des instances.

"Je ne suis pas parfait. Au niveau du comportement, je suis expressif. Parfois, je me laisse emporter par mes émotions, en tout cas, elles sont visibles, poursuivait le gaucher du TC Paris. Mais comme on l'a vu ici, je peux aussi gagner des matches très difficiles, aller chercher dans mes retranchements. On n'est pas mille à pouvoir le faire. Pour ça, je peux être fier de moi. Je pense que je suis un combattant et un passionné. Et ceux qui me connaissent savent que je travaille très dur."

Corentin Moutet, qui ne sait pas encore si Laurent Raymond poursuivra l'aventure à ses côtés dans le privé, regrettait aussi le timing d'une nouvelle qui dit avoir appris deux jours avant Bercy. "Ce n'est pas facile de s'organiser pour la pré-saison. Mais je n'ai pas encore voulu penser à tout ça tant que j'étais dans le tournoi, ça faisait trop de choses. Là, je vais avoir le temps de me poser, y penser et pouvoir m'organiser pour la suite."

