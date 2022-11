Et 1, et 2, et 3-0 pour Félix Auger-Aliassime dans ses face-à-face avec Frances Tiafoe. Toujours sur son petit nuage, le Canadien a remporté son 16e match de suite pour se qualifier, pour la deuxième fois de sa carrière, et la première fois à Paris, en demi-finale d’un Masters 1000. D’abord largement au dessus de son adversaire, il a dû batailler pour conclure son quart en deux sets et l’emporter au bout d’1h33 de jeu (6-1, 6-4). Il attend désormais de savoir qui de Carlos Alcaraz ou Holger Rune le rejoindra dans le dernier carré.

Ad

Plus d'infos à suivre...

ATP Paris Rune rejoint Alcaraz pour un quart explosif à Bercy HIER À 14:04

ATP Paris Le programme de jeudi : Alcaraz, Simon et Djokovic en journée HIER À 19:10