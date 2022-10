Il y a des carrières que l’on retient plus que d’autres. Les observateurs s’accorderont sur le manque de moments marquants dans celle de Gilles Simon. Mais sans occulter la longévité rare d’un joueur dont le jeu sans arabesque a été longtemps difficile à cerner. Un jeu qui a tout de même permis au Niçois d’accrocher la bagatelle de quatorze trophées sur le circuit ATP dans sa carrière. Le quinzième ne sera sans doute pas le Masters 1000 de Bercy, où le droitier (37 ans) clôturera quinze années au plus haut niveau.

Après Jo-Wilfried Tsonga, c’est donc un deuxième mousquetaire des temps modernes qui va ranger la raquette. Invité pour l’occasion au Rolex Paris Masters, Gilles Simon n’a pas vraiment hérité d’un cadeau avec un affrontement avec Andy Murray prévu au premier tour. "Murray ? C’est un joueur très difficile à jouer pour moi, avoue-t-il d'ailleurs à notre micro en amont de l’épreuve. Je l’ai quand même battu deux fois mais bon 16 défaites, ce n’est pas un bon ratio (rires). Je vais me concentrer sur mes deux victoires. Je l’ai déjà battu, je peux le refaire."

On m'a toujours vu moins fort que ce que j'étais

L’ancien 6e mondial referme le chapitre de 20 ans de carrière après de multiples signaux alarmants envoyés par un corps à bout. "J'essaie de ne pas me l'imaginer, parce que quand je l'imagine, je sais que ça peut être bien, mais aussi que ça peut être une catastrophe, donc ça m'inquiète, prévenait-il à nos confrères de l’AFP. À Mouilleron (début octobre), tout d'un coup j'ai ressenti une grosse douleur. Je sais que ça peut arriver, c'est arrivé plein de fois cette année, aux adducteurs, au genou, au dos... Avant, il y avait une zone faible, au niveau du dos, et le reste, ça allait. Maintenant, il y a beaucoup de zones dangereuses dans mon corps, c'est aussi pour ça que je m'arrête. Ça devient un joli concours de circonstances quand ça se passe bien. Tout ce que j'espère, c'est que j'en aurai un dernier à Bercy."

Après la pluie et un beau tie-break, Simon s'est offert le droit de défier Medvedev

Derrière les doutes sur un physique qui l'aura lâché plusieurs fois, reste les questions autour du potentiel optimisé ou non du Tricolore. Un thème qui a le don d’irriter le vainqueur de la Coupe Davis (2017). "Pas du tout, balaie-t-il d'un revers des deux mains. C'est un truc qui a été beaucoup dit sur moi, mais qui est complètement faux. En même temps, on m'a toujours vu moins fort que ce que j'étais. Je n'étais déjà pas celui qu'on imaginait en premier, ne serait-ce que dans les cent meilleurs joueurs du monde, encore moins dans les 50, 20 ou 10. Forcément, une fois que je suis allé aussi haut alors qu'on avait déjà du mal à m'imaginer trois niveaux en dessous de ça, c'est la conclusion logique de se dire : ‘Lui, il a exploité son truc (à fond)’. C'est juste qu'on m'a collé une image, comme à d'autres. Moi, on m'a collé l'image du mec qui ne serait jamais fort."

Le tennis est un sport formidable en partie parce qu’il rend fou

Un manque de considération que Simon ne vivait pas à l’étranger, où les commentaires à son égard semblaient bien plus élogieux. "Richard (Gasquet, NDLR) me disait : ‘Putain, c'est quand même dommage, ici, ils te trouvent tous nul, alors qu'en Espagne, ils trouvent tous que tu es un grand joueur’. L'endroit où j'ai été vu le moins fort, c'est chez nous, regrette-t-il. Dans les autres pays du monde, ils me trouvaient plus fort qu'ici. C'est comme ça."

Pas de quoi fâcher le demi-finaliste du Masters (2008) avec son sport, lui qui compte effectuer la formation d’entraîneur même si l’envie première à court terme est de "rester à la maison, d’atténuer le manque de sa famille, de prendre le temps de faire autre chose." A l'approche de la conclusion, les souvenirs se bousculent dans la tête d’un joueur qui a peu connu ces moments de grâce absolue : "Forcément il y a l'année 2008 : je commence 30e, je bats deux fois Federer, une fois Nadal, une fois Djokovic, je joue le Masters et je fais demie : c'est génial."

Auteur d’un ouvrage au titre volontairement provocateur (Ce sport qui rend fou), Simon n’a pourtant pas le verbe amer à l’heure d'évoquer une ultime fois la petite balle jaune en tant que joueur. "Le tennis est un sport formidable en partie parce qu’il rend fou justement, explique-t-il à notre antenne. On essaye de comprendre ce qui se passe et pourquoi un sport comme le tennis peut être à la fois aussi frustrant, énervant, et aussi jouissif par moments quand on arrive à être bon."

Il poursuit. "C’est ce qui m’a le plus plu dans ma carrière, le fait d’apprendre à se connaître, d’être obligé d’être honnête en permanence, de trouver un bon équilibre entre confiance et humilité. C’est toujours très difficile de trouver le juste milieu. Mais c’est dans cette zone-là qu’on est performant. On ne peut pas se cacher, on est seul sur le terrain. On a le résultat qu’on mérite." Gilles Simon tâchera en ce sens de s'offrir une sortie digne de ce nom.

