Le tennis tient un autre phénomène de 19 ans. Près de 24h après sa victoire en quart de finale contre son ami Carlos Alcaraz, n°1 mondial, Holger Rune a étrillé Félix Auger-Aliassime lors de la première demi-finale du Rolex Paris Masters, samedi après-midi, et confirmé qu'il était l'homme de la semaine du côté de la capitale.

Il a fallu 1h27 au joueur de Copenhague pour composter son billet pour la finale après une victoire en deux manches (6-4, 6-2). Il jouera dimanche sa première finale en Masters 1000 contre Novak Djokovic ou Stefanos Tsitsipas qui s'affronteront à partir de 16h30 sur le central de Bercy. Révélé à Roland-Garros plus tôt dans l'année, Rune est décidément en phase avec la capitale française. Il jouera sa 4e finale consécutive sur le circuit ATP, une semaine après sa défaite contre le même FAA en finale du tournoi de Bâle.

Pour Félix-Auger Aliassime, la désillusion est grande. Arrivé dans la peau du favori dans cette demie, le joueur de Montréal a vu sa série de 16 victoires consécutives prendre fin de manière brutale. Il a surtout pu constater ses limites techniques et mentales dans un grand tournoi. Jamais dans le match, FAA a traîné sa peine pendant une heure et demie sur le court. Son mois d'octobre exceptionnel et ses trois titres resteront. Mais cette défaite fait mal. Il n'a pas joué son tennis. La faute à Rune d'un côté, mais aussi la sienne.

Rune a plié le match après 8 minutes

Quelques secondes avant d'entrer sur le court, Félix Auger-Aliassime avait prophétiquement annoncé la suite des événements. "Aujourd'hui, c'est un joueur différent", avait-il tonné au micro d'Eurosport. Le protégé de Frédéric Fontang ne s'est pas trompé. Du premier au dernier point, Rune a endossé le costume du patron, pour ne jamais le lâcher.

Complet, le Danois a montré toute sa panoplie de coups au public parisien et surtout à son adversaire. Retours canons, prise de risques des deux côtés, notamment avec son revers long de ligne, service puissant et précis : Rune a joué un tennis presque parfait. Assez élevé pour dire qu'il a une tête de potentiel vainqueur.

Toucher de balle parfait : Rune étouffe Auger Alissime

L'actuel 19e mondial a construit sa victoire sur deux moments importants. Tout d'abord en prenant le break en premier, très tôt dans le match à 1-1 après seulement 14 minutes de jeu. Puis en gagnant un jeu marathon de 13 minutes sur le service de FAA à 2-0 en sa faveur dans la seconde manche. Auger-Aliassime a traversé celle-ci comme un fantôme, avant de sortir la tête de l'eau avant la fin. Bien trop tard.

Ce jeu qui aurait pu lancer le 8e mondial lui a finalement échappé et il a été le parfait symbole du match de Montréalais, incapable de réellement enchaîner les points. Il a commis 24 fautes directes, dont 14 sur son coup droit, une anomalie. Rune a tapé 20 coups gagnants et donné 16 points seulement.

Un 4e top 10 de rang pour Rune

L'autre différence entre les deux joueurs a été sur le service. Alors que F2A avait fait de son engagement, et sa première balle surtout, le socle de son jeu, celui-ci l'a "lâché". En réalité ses statistiques n'ont pas été infamantes, car il a fini le match avec 73% de premières, mais il n'a pas été en mesure de trouver les bonnes zones avec un relanceur du niveau de Rune, qui se tient juste derrière les meilleurs mondiaux dans ce registre.

De son côté, Rune a fini le premier set avec 89% de premières pour finir à 79%. Ce gamin sait tout faire. S'il gagne le tournoi, il entrera dans le Top 10, lui qui en a battu quatre de rang cette semaine. Attention, le phénomène Rune ne fait que commencer.

