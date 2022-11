Effronté jusqu'au bout ! Opposé au maître de Bercy pour sa première finale en Masters 1000, Holger Rune a conclu avec la manière sa semaine de rêve dimanche. Le Danois de 19 ans est devenu le premier joueur à battre cinq membres du Top 10 consécutivement dans un tournoi sur le circuit (Masters excepté). Et il l'a fait qui plus est en renversant un Novak Djokovic qui a aussi eu un break d'avance dans le troisième set, sur le score de 3-6, 6-3, 7-5 en 2h33 de jeu. Cette consécration en Masters 1000 permettra également à Rune d'intégrer le Top 10 lundi et de devenir premier remplaçant au Masters.

Ad

Pour la deuxième fois de sa carrière, Novak Djokovic a donc buté sur la dernière marche sur le court central de l'Accor Arena. Mais si l'ex-numéro 1 mondial aura des regrets dans une partie qu'il a d'abord maîtrisée à l'expérience, il doit aussi largement son échec au caractère et au talent d'un "teenager" pas comme les autres. Comme Carlos Alcaraz, Holger Rune n'a peur de rien et il l'a prouvé de la plus belle des manières, alors que d'autres auraient renoncé à sa place.

ATP Paris Djokovic - Tsitsipas, de l'anodin au formidable IL Y A 21 HEURES

Un passing dans les pieds avant la délivrance : la balle de match qui a sacré Rune

Un ultime jeu en guise de symbole

Le dernier jeu de cette magnifique finale, long de plus d'un quart d'heure, en aura été peut-être la plus belle preuve. Bien évidemment tendu à l'idée de conclure face à l'immense favori du tournoi, Rune a joué court et à six reprises, Djokovic s'est retrouvé en position de le débreaker. Mais le gamin n'a pas lâché et est allé les sauver pour s'imposer sur sa deuxième balle de match, s'effondrant sur le court avant d'étreindre sa mère, si présente à ses côtés depuis ses débuts.

La persévérance aura été la clé de la victoire. Car quand il s'est retrouvé mené 6-3, 0/40 sur son service dans le premier jeu du deuxième set, il aurait pu lâcher prise. Mais il s'est accroché et Djokovic lui a laissé un petit espace dans lequel il s'est engouffré. Le Serbe a ainsi manqué un passing de revers long de ligne à sa portée, un retour sur seconde balle et a trop assuré un smash sur sa troisième occasion. Rune a tout ramené en défense et fait exploser le stade sur un passing gagnant. Ce fut un premier tournant, puisque le Danois est allé chercher la manche dans la foulée.

L'incroyable réflexe de Rune !

Djokovic a ouvert la porte et l'a payé

Le second est intervenu dans l'ultime acte. Reconcentré et beaucoup plus solide, Djokovic tentait alors de confirmer un break précoce. D'un réflexe fou sur une volée certes pas assez tranchante du Serbe, Rune a encore embrasé Bercy, avant de planter une nouvelle banderille en passing de coup droit croisé pour refaire son retard. Puis, il a continué à faire preuve d'une audace bluffante (43 coups gagnants en tout contre 34 à Djokovic), alternant frappes puissantes du fond et amorties délicieusement masquées.

Le Danois y a même ajouté une pincée de service-volée. Et à 5-5, il a parfaitement profité de la fébrilité adverse pour surgir. Étonnant en défense, faisant preuve d'une capacité à varier bluffante, surtout dans un match avec un tel enjeu, il a plus que mérité son succès. Le dernier Masters 1000 de l'année ne pouvait pas rêver d'une meilleure conclusion pour donner envie de suivre la saison prochaine.

ATP Paris Djokovic relève le défi Tsitsipas pour une 8e finale IL Y A UN JOUR