La suite et la fin du 2e tour du Rolex Paris Masters est à suivre ce mercredi. Et bien des cadors sont au programme : le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz sera ainsi notamment à l'honneur, tout comme son illustre compatriote Rafael Nadal qui fait son retour à la compétition deux mois après l'US Open en ouverture de la night session. Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev se lanceront également, tandis que Félix Auger-Aliassime jouera sur le court 1 pour poursuivre son incroyable série (13 victoires). A noter que deux Français seront en lice dont Gilles Simon qui tentera de repousser encore l'heure de la retraite face à Taylor Fritz qui peut encore espérer aller au Masters. Corentin Moutet clôturera, lui, la journée contre Cameron Norrie.

COURT CENTRAL

A partir de 11h00



Stefanos Tsitsipas [GRE/N.5] - Daniel Evans [GBR]

Daniil Medvedev [RUS/N.4] - Alex de Minaur [AUS]

Carlos Alcaraz [ESP/N.1] - Yoshihito Nishioka [JPN]

Taylor Fritz [USA/N.9] - Gilles Simon [FRA/WC]

Pas avant 19h30



Tommy Paul [USA] - Rafael Nadal [ESP/N.2]

Pas avant 20h30

Corentin Moutet [FRA/Q] - Cameron Norrie [GBR/N.12]



COURT 1

A partir de 11h00



Jack Draper [GBR] - Frances Tiafoe [USA/N.16]

Mikael Ymer [SUE/Q] - Félix Auger-Aliassime [CAN/N.8]

Grigor Dimitrov [BUL] - Fabio Fognini [ITA/LL]

Hubert Hurkacz [POL/N.10] - Holger Rune [DAN] ou Stan Wawrinka [SUI/PR]

Pablo Carreno Busta [ESP/N.14] - Denis Shapovalov [CAN]





COURT 2

A partir de 11h00



Lorenzo Musetti [ITA] - Nikoloz Basilashvili [GEO]

