Il se prépare à conclure une saison bien particulière et espère le faire en beauté. Vainqueur de deux tournois d'affilée à Tel Aviv et Astana pour sa grande reprise après trois mois de pause forcée, Novak Djokovic a montré qu'il n'avait pas besoin de beaucoup de matches pour retrouver son meilleur niveau. Et une fois n'est pas coutume, il abordera la dernière ligne droite physiquement. Attendu à Bercy et au Masters de Turin, le Serbe n'a pas encore inscrit dans le marbre son calendrier de fin de saison, comme l'a dévoilé son coach Goran Ivanisevic.

Dans un entretien accordé au quotidien sportif Sportske novosti, le Croate a remis en cause la participation de son protégé au Masters 1000 parisien dont il est tenant du titre. "Il est clair qu'il jouera à Turin, mais reste à savoir s'il ira à Paris avant cela", a tout simplement déclaré Ivanisevic. L'objectif majeur de Djokovic en cette fin d'exercice 2022 est avant tout de reconquérir le Masters qui lui échappe désormais depuis sept ans.

Motivé comme jamais par la chasse aux records

Un triomphe italien lui permettrait de compter six titres dans le tournoi des Maîtres et ainsi d'égaler un record qui appartient encore à Roger Federer. L'arbitrage à effectuer est le suivant : a-t-il besoin de se frotter une dernière fois à la concurrence pour accumuler du rythme et de la confiance avant de se lancer dans sa quête ? Ou doit-il privilégier la fraîcheur physique et mentale avant cet ultime défi ?

Djokovic a-t-il réalisé sa plus belle saison en 2022 ?

Ivanisevic se rangera quoi qu'il arrive à la décision du "Djoker". Si ce dernier décidait d'enchaîner Bercy et le Masters, un éventuel doublé (qu'il a déjà réalisé à trois reprises entre 2013 et 2015) lui permettrait de compter 92 sacres sur le circuit ATP. De quoi aiguiser son appétit pour les prochaines saisons et viser le record de Jimmy Connors à terme (109) ?

"Il a toujours été en bonne forme physique, cela n'a jamais été un problème. Et s'il reste comme ça, je suis convaincu qu'il pourrait rester au sommet ou près du sommet pendant encore trois ans et se battre pour tous les titres", a encore indiqué Ivanisevic. Une chose est certaine : les dents du Serbe restent longues.

