ROLEX PARIS MASTERS - Tsonga, Monfils, Djokovic et Nadal rendent hommage à Gilles Simon

ROLEX PARIS MASTERS - Tout comme Jo-Wilfried Tsonga à Roland Garros, Gilles Simon a eu le droit à une belle cérémonie d'hommage, ce jeudi à Bercy. L'occasion pour ses collègues de lui adresser des messages personnalisés et touchants. C'était notamment le cas pour Tsonga et Monfils mais également pour Djokovic et Nadal qui ont témoigné de leur respect mutuel pour le Niçois.

00:03:46, il y a une heure