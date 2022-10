Des pavés, une personne âgée embêtée par sa lourde valise et... Novak Djokovic. Voici les ingrédients de la sympathique séquence filmée dimanche du côté du parc de Bercy par un passant et qui fait le bonheur des réseaux sociaux depuis. On y voit donc l'ex-numéro 1 mondial venir spontanément en aide à une dame en lui portant sa valise pour traverser un espace vert où le Djoker faisait quelques exercices en toute décontraction. Savoureux.

La petite foulée de l'homme aux 21 Majeurs au compteur...

