A quelques jours de Roland-Garros, Richard Gasquet peut enfin enchaîner. Après un quart de finale encourageant à Lyon la semaine dernière, le Biterrois est de nouveau sur le pont à Parme. Et mardi, il a confirmé ses bonnes sensations du moment en l'emportant aisément contre l'Allemand Daniel Altmaier, 145e mondial, en deux sets (6-3, 6-3) et 1h20 de jeu au 1er tour. Pour une place en quart de finale, il pourrait retrouver Gilles Simon qui affronte plus tard dans la journée un spécialiste de la terre battue issu des qualifications : l'Espagnol Pedro Martinez, 102e à l'ATP.

ATP Lyon Valeureux, Gasquet chute aux portes du dernier carré 21/05/2021 À 13:20

Tout n'a pas été parfait dans ce match pour Gasquet qui s'est fait rejoindre au score dans le premier set (3-3) après avoir breaké tôt. Mais bien plus solide que son adversaire, il a fait parler sa régularité à l'échange, agrémentée de quelques accélérations. Dans le second acte, il n'a d'ailleurs pas été inquiété sur son service avec un bon pourcentage de réussite derrière sa première balle (81 %). De bon augure pour la suite.

ATP Lyon Un premier Top 10 épinglé en presque deux ans et Gasquet file en quarts 20/05/2021 À 12:54