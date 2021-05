Il peut enfin accumuler du temps de jeu et il en profite. Sur la lancée de son encourageant parcours lyonnais la semaine dernière, Richard Gasquet sera à nouveau au rendez-vous des quarts de finale à Parme. Mercredi, il a souffert mais a finalement pris le meilleur sur Pedro Martinez, 102e joueur mondial, en trois sets (6-3, 3-6, 6-3) et 2h22 de jeu. Le qualifié espagnol, qui n'avait laissé aucune chance la veille à Gilles Simon, a donc bousculé le Biterrois sans parvenir toutefois à le faire tomber. Ce dernier défiera soit son compatriote Benoît Paire, soit Jaume Munar pour une place en demi-finale.

Richard Gasquet s'est fait peur dans ce match qu'il semblait pourtant totalement maîtriser après le gain de la première manche et un break d'entrée de deuxième acte. Mais son adversaire s'est rebellé, l'a fait reculer et a durci le bras de fer du fond. Plutôt en verve en début de partie avec des choix offensifs, le Français s'est enfermé dans une filière que sa condition physique, encore fluctuante, ne lui permet plus de soutenir.

Mais dans le troisième set, Gasquet a su repartir de l'avant. S'il a vu Martinez revenir à nouveau d'un break d'entrée, il n'a pas lâché la rampe. Ses accélérations côté revers et son engagement ont fini par faire craquer son accrocheur rival espagnol. Ce genre de combat remporté ne peut que lui faire du bien mentalement, avant de s'attaquer au défi physique des cinq sets à Roland-Garros.

