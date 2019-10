John Isner a tenu son rang. L’Américain, 19e joueur mondial, a pris le meilleur sur le Britannique Daniel Evans en deux sets serrés (7-6, 7-5) et près de deux heures de jeu (1h50 précisément), jeudi au 2e tour à Pékin. Après avoir fait tomber Gaël Monfils pour son entrée en lice, il a donc confirmé, s’appuyant comme toujours sur la qualité de son service. En quart de finale, il retrouvera soit Stefanos Tsitsipas, soit Nikoloz Basilashvili.

Pas impérial, il a su réserver ses meilleurs coups pour les moments les plus importants. John Isner a géré sa partie comme le vieux briscard qu’il est. Malgré quelques difficultés à l’échange, le géant a pu compter sur la qualité de sa première balle (69 % dans le court et 84 % de réussite derrière, 21 aces pour aucune double faute) pour faire la différence dans le "money time" contre un Daniel Evans accrocheur. A deux reprises, l'Américain a su placer un coup d’accélérateur décisif en fin de set : d’abord dans le jeu décisif du premier, puis pour saisir sa seule opportunité de break à 5-5 dans le second. De quoi laisser son adversaire frustré, comme tant d'autres avant lui.