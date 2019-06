Rien ne lui aura été épargné. Huit mois après s’être fracturé la rotule du genou droit lors du Masters 1000 de Shanghaï, Juan Martin Del Potro se retrouve au point de départ. L’Argentin de 30 ans, qui s’est à nouveau blessé sur une glissade lors de sa victoire contre Denis Shapovalov au 1er tour du Queen’s mercredi, a rechuté selon des examens pratiqués dans une clinique à Londres. Il devra donc se faire réopérer dans les jours qui viennent dans un lieu qui reste à déterminer.

Juan Martin Del Potro ne jouera pas Wimbledon. Mais c’est sûrement bien le cadet de ses soucis en ce moment, car il va rester sur le flanc encore un bon moment. Opéré de la rotule du genou droit à l’automne dernier, l’Argentin va devoir subir la même intervention un mois seulement après avoir repris la compétition de manière régulière – il avait fait un premier retour lors du tournoi de Delray Beach en février – depuis seulement un mois. La transition de la terre battue au gazon lui aura été fatale.

Voici quelques semaines, Del Potro, qui tardait à revenir à la compétition en raison de la fragilité de son genou, avait décidé de ne pas se faire réopérer après avoir consulté plusieurs spécialistes. Mais il y sera donc contraint. La "Tour de Tandil", une nouvelle fois ébranlée, s’en relèvera-t-elle ? La question se pose forcément alors que les coups durs ont déjà jalonné son parcours : opéré à plusieurs reprises des poignets, il était à chaque fois revenu au plus haut niveau. Mais plus que jamais, Juan Martin Del Potro est un colosse aux pieds d’argile. Il lui faudra encore beaucoup de courage et de résilience pour repartir au combat.