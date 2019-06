Juan Martin Del Potro a bien négocié son passage sur gazon. L’Argentin, qui est sorti du top 10 après sa défaite en huitième de finale à Roland-Garros, a fait un retour convaincant sur les courts en dominant Denis Shapovalov (7-5, 6-4) en 1h16 au 1er tour du Queen’s. Affaibli par son genou sur la terre battue parisienne, il a semblé bien en jambes à Londres où il affrontera au 2e tour Feliciano Lopez qui a renversé Marton Fucsovics (6-7, 6-3, 6-4).

L’affiche promettait un duel de cogneurs, les spectateurs anglais l’ont eu. Mais c’est bien Juan Martin Del Potro qui s’est montré le plus solide des deux. Après un début de match où les serveurs ont fait la loi, l’Argentin a profité d’un jeu caviardé offert par Denis Shapovalov à 5-5 (deux fautes en coup droit, une double et une volée ratée) pour faire le break et virer en tête dans la foulée. Le second set a suivi un schéma similaire, le jeune gaucher canadien craquant plus vite à 2 jeux partout. Impérial au service (77 % de premières, 11 aces), la "Tour de Tandil" n’a pas eu la moindre balle de break à écarter durant ce match bien maîtrisé.