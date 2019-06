Et si le jeudi était la journée des surprises au Queen’s ? Après l’élimination du tenant du titre Marin Cilic par Diego Schwartzman, c’est le Sud-Africain Kevin Anderson, 8e joueur mondial, qui a cédé au 2e tour du tournoi londonien contre Gilles Simon en trois sets (6-1, 4-6, 6-4) et un peu plus de deux heures de jeu. Le Français affrontera un compatriote en quart de finale, Nicolas Mahut parvenant à faire l’exploit contre Stan Wawrinka, en trois sets, plus tard dans la journée.

Si Gilles Simon avait besoin d’un match référence cette saison, il l’a peut-être trouvé. Le Français s’est défait avec la manière de Kevin Anderson qui effectuait cette semaine son retour à la compétition après trois mois d’arrêt en raison d’une blessure au coude. Il a notamment démarré la partie tambour battant par un double break (5-0), se montrant agressif sur les secondes balles de son adversaire qui n’a remporté que 32 % des points dans ce secteur.

Simon excellent à la relance

Si Simon a, évidemment, profité du manque de rythme d’Anderson pour s’octroyer un set d’avance, il a aussi su rester fidèle à son plan de jeu, même quand le Sud-Africain a haussé son niveau de jeu et est revenu au score. Le Tricolore s’est employé à retourner un maximum de balles dans le court, faisant travailler son adversaire sur les déplacements latéraux. Cette stratégie s’est révélée payante dans une troisième manche au cours de laquelle il a réalisé deux fois le break.

Anderson a eu beau tout tenter, sa puissance n’a pas fait la différence. Simon a toujours semblé avoir un coup d’avance sur lui et a logiquement conclu sur son service. Le Niçois, qui a déjà atteint les quarts de finale à Wimbledon en 2015, s’est ainsi offert un bon bol d’air et de confiance.